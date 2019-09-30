2019-09-30T09:16:28+03:00
Общество

Гороскоп c 30 сентября по 6 октября 2019 года: кто окажется в "счастливчиках"

Прогнозом для всех знаков зодиака с 30 сентября по 6 октября 2019 года делится барнаульский астролог Вера Топчеева
Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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Гороскоп c 30 сентября по 6 октября 2019 годаГороскоп c 30 сентября по 6 октября 2019 годаФото: pixabay.com
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На неделе c 30 сентября по 6 октября 2019 года удача будет благоволить творческим личностям. Но даже если вы к ним не относитесь, не расстраивайтесь. Период хорош для новых знакомства, могут появиться очень влиятельные люди. Более подробный гороскоп для каждого знака зодиака – в прогнозе барнаульского астролога Веры Топчеевой.

Овен

Овнов ждет активная и насыщенная неделя. Общение с окружающими будет складываться легко и непринужденно, в бизнесе вероятны новые выгодные проекты. Проницательность и ослабление критики позволит Овнам провести успешную рекламную кампанию и освоить клиентскую территорию за пределами своей вотчины.

Телец

Тельцы почерпнут комфорт и уверенность в завтрашнем дне, проявляя заботу о своих любимых людях. Радуйте их подарками и душевным теплом. Много сил потребует на этой неделе потребует рабочая обстановка – возможно увеличение нагрузки или форс-мажорных обстоятельств. Несмотря на все трудности период хорош для трансформации рабочих процессов и выхода на новый профессиональный уровень.

Близнецы

У Близнецов пик активности и популярности. Хороший период для завершения проектов, сдачи объектов строительства, обновления интерьера. Романтические похождения на этой неделе могут прибавить острых ощущений. Также существует риск невыгодных инвестиций и провальных афер.

Рак

У Раков прекрасное время для реализации своих способностей и талантов. Хороший период для нового хобби, общения с детьми, разных курсов. Новые знакомства принесут приятное общение. Однако неделя будет не без энергозатратной трудоемкой работы, с который вы справитесь!

Лев

Львы находятся в активном движении, занимаясь приумножением доходов и делами семьи. Обустройство жилища приведет к выгодным покупкам и вложениям. Проявите особую внимательность к документам и фильтруйте информацию, которая к вам поступает. Рабочая атмосфера будет напряжена, что негативно скажется на здоровье.

Дева

Девы полны сил и энергии. Их обаяние привлекает противоположный пол, давая выход сильным чувствам. В целом дела пойдут в гору. Но при заметном росте доходов возможны и непредвиденные затраты, связанные со спекуляцией и соблазнами в стиле «бес попутал».

Весы

Весы акцентированы на собственной персоне и стремятся показать себя с лучшей стороны. Рост их популярности и самолюбования идет вразрез с устоями семьи, что может спровоцировать конфликтную обстановку. Проявление активности, уверенности в своих силах принесет успех в делах и достижении целей. Эта неделя – не лучшее время для строительства и ремонтных работ.

Скорпион

Для Скорпионов предстоящая неделя окажется бурной и эмоциональной. Риск прибавит сил в осуществлении задуманного, а рациональное мышление и умение предвидеть ситуации укрепит и без того сильную позицию. Предпринимательская деятельность и личные амбиции позволят выйти на более высокий уровень, обрасти полезными связями в светском обществе и обрести весьма выгодные проекты.

Стрелец

Стрельцы укрепляют свои позиции, развиваясь в интеллектуальных и профессиональных направлениях. В финансовых вопросах на неделе возможны трудности, поэтому избегайте нерациональных трат. Могут появиться интересные предложения удаленной или частной подработки.

Козерог

Козерогам открываются благоприятные возможности в командной работе и реализации совместных проектов. Четкие цели, продуманный план и уверенность в себе позволят достичь желаемых высот. А интеллектуальный труд, помноженный на интуицию и рациональные решения, откроет новые вехи на профессиональном пути. В общении с высокопоставленными лицами следует проявить уважение и субординацию, не допуская выхода за рамки компетенции.

Водолей

Водолеев ожидают приятные перемены. Конфликтные ситуации благополучно решаются, кому-то предложат новые должности, а кто-то получит научные степени и грант, возрастают доходы от бизнеса. Профессиональный рост и личные достижения могут вызвать пересуды за спиной и скрытые манипуляции, добавив дегтя интриг в успешную кампанию.

Рыбы

Рыбы плавно и расслабленно плывут по течению, отдав бразды правления в партнерские руки. Время благоприятно для рекламных кампаний, решения юридических вопросов, переговоров по долгосрочным проектам. Хороший период для изучения иностранных языков, издательства книг, продвижения международных контрактов, расширения деловых границ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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