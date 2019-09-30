На защите финансов

В сентябре вступил в силу новый закон о финансовом уполномоченном. Отныне потребитель финансовых услуг, то есть любое физическое лицо, которое в рамках договорных отношений получает финансовую услугу, в случае возникновения разногласий обязано обратиться за помощью к омбудсмену по защите прав потребителей финансовых услуг.

Зачем нужен омбудсмен

Финансовый уполномоченный наделен правом решать досудебные споры между получателем финансовых услуг и оказывающей их организацией (банками, страховыми компаниями, микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами, негосударственными пенсионными фондами). Обращаться к омбудсмену необходимо в том случае, если размер требования потребителя о взыскании денежных сумм не превышает 500 тысяч рублей.

Финансовый уполномоченный наделен правом решать досудебные споры между получателем финансовых услуг и оказывающей их организацией.Фото: Олег УКЛАДОВ

Закон, регулирующий деятельность финомбудсмена, предусматривает поэтапное расширение его полномочий. С июня 2019 года в ведении финансового уполномоченного – вопросы потребления страховых услуг (ОСАГО, ДСАГО и страхование средств наземного транспорта, кроме железнодорожного). С 28 ноября этого года обращаться уже можно по любым страховым услугам, кроме обязательного медстрахования. В январе 2020 года начнется прием обращений по вопросам взаимодействия с микрофинансовыми организациями, а через год – с января 2021 – уже по всем без исключения финансово-кредитным организациям.

Важно, что после наступления указанных дат потребитель финансовых услуг может защищать свои права в суде только после того, как обратился к финансовому уполномоченному.

Чем поможет омбудсмен

Уполномоченный по защите прав потребителей финансовых услуг выступает в качестве «третейского судьи», когда между клиентом и финансовой организацией возникают разногласия. Он решает досудебные споры, которые не были удовлетворены на этапе подачи претензии от клиента к исполнителю. Выданное финомбудсменом предписание по итогам рассмотрения обращения подлежит исполнению.

Уполномоченный по защите прав потребителей финансовых услуг выступает в качестве «третейского судьи», когда между клиентом и финансовой организацией возникают разногласия.Фото: Олег УКЛАДОВ

Финансовый уполномоченный осуществляет информационное взаимодействие с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, Банком России и иными организациями, должностными лицами. Все эти ведомства при получении запроса от финансового уполномоченного, касающегося рассмотрения обращения, обязаны предоставить требуемые данные в срок не позднее пятнадцати дней после дня регистрации указанного запроса. На основании полученных сведений финомбудсмен обеспечивает досудебное урегулирование споров между потребителями финансовых услуг и финансовыми организациями.

Какие документы и куда направлять

Для получения необходимой помощи от финуполномоченного гражданину необходимо написать обращение. В настоящее время в Алтайском крае процедура назначения омбудсмена еще не проведена, поэтому жители нашего региона пока могут обращаться к финуполномоченному напрямую в Москву. Направлять документы можно либо в электронной форме через личный кабинет на сайте финансового уполномоченного (finombudsman.ru), либо письменно по адресу финансового уполномоченного: 119017, г. Москва, Старомонетный пер., дом 3. К обращению должны быть приложены следующие документы:

Направлять документы можно в том числе в электронной форме через личный кабинет на сайте финансового уполномоченного (finombudsman.ru)

Документы рассматриваются бесплатно, за исключением обращений, поданных лицами, которым уступлено право требования потребителя к финансовой организации, – здесь помощь омбудсмена будет платной. Срок для подачи претензии находится в пределах срока исковой давности – 3 года со дня, когда потребитель узнал или должен был узнать о нарушении своего права. При этом размер требований потребителя о взыскании денежных сумм не должен превышать 500 тысяч рублей (ч. 1 ст. 15 Федерального закона).

Сроки рассмотрения обращения

Финансовый уполномоченный рассматривает документы и принимает по ним решение в течение 15 рабочих дней, если к нему обратился потребитель финансовых услуг. Срок в 30 рабочих дней установлен, если обращение направлено от лица, получившего право требования потребителя финансовых услуг к финансовой организации в результате уступки.

Решение, которое принято омбудсменом, вступает в силу по истечении 10 рабочих дней после даты его подписания.Фото: Олег УКЛАДОВ

Решение, которое принято омбудсменом, вступает в силу по истечении 10 рабочих дней после даты его подписания. Если потребитель не согласен с результатами рассмотрения своего обращения, он имеет право обратиться в суд и заявить требования к финансовой организации по предмету, содержащемуся в обращении, в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации. Копия обращения в суд подлежит направлению финансовому уполномоченному. Сделать это необходимо в течение 30 дней после дня вступления в силу решения, подписанного финуполномоченным.