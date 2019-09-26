Без сучка, без задоринки: лесопереработка на Алтае стала безотходной

15 сентября работники леса отметили свой профессиональный праздник. В этот день холдинговая компания «Алтайлес» пригласила журналистов на Павловский деревообрабатывающий комбинат (ДОК), который был запущен этим летом. Объект выбран не случайно - это крупнейший проект «Алтайлеса» за 12 лет работы.

- Мы запустили несколько серьезных проектов – Каменский и Рубцовский ЛДК. Но Павловский ДОК, все же, является самым сложным и самым трудным проектом. Его реализация стала настоящим вызовом для всей нашей команды, с которым мы успешно справилась! – с гордостью говорит Иван Ключников, генеральный директор «Алтайлес».

Речь идет об открытии цехов по выпуску мебельных «полуфабрикатов» на основе плит МДФ.Фото: Олег УКЛАДОВ

Завод по изготовлению плит МДФ был построен в буквальном смысле слова в чистом поле всего за два года. Сейчас здесь работают 230 человек. Рядом с комбинатом в настоящий момент строится посёлок для семей сотрудников. На его территории будут также детская игровая площадка, зоны для отдыха и спорта. Где еще в наше время вы встретить такое?

Без преувеличения можно сказать, что Павловский ДОК открывает новую страницу в развитии лесной отрасли Алтайского края, так как с его открытием достигнута главная цель - безотходная переработка древесины.

Стопроцентная переработка

Чтобы вы понимали: на стройматериалы уходит только ствол – а это 40% от всего дерева. Остальные 60% составляют ветки, пни, щепки, опилки. Весь этот мусор остается и годами накапливается в лесу. Это чревато, во-первых, распространением вредителей. А, во-вторых, пожарами - древесные отходы быстро высыхают и легко воспламеняются от малейшей искры. Теперь абсолютно все части дерева, а также выбракованные кривые и больные стволы идут в производство.

- Мы довольно много внимания уделяем так называемой кривой древесине, которая характерна для юга Алтайского края, где много лесных культур 50-60-х годов посадки. Сейчас нужно изымать их из лесного фонда, чтобы дать возможность подняться новым деревьям, - рассказывает Ключников.

В настоящее время компания разрабатывает концепцию развития до 2030 года.Фото: Олег УКЛАДОВ

Каждый день на комбинат с Рубцовского и Каменского ЛДК привозят сырье. Опилки и ветки становятся топливом для энергоцентра, а низкосортная древесина поступает на переработку щепы, из которой потом делают плиты МДФ.

- Мы провели анализ и сделали вывод, что на рынке не хватает высококачественной MDF-плиты. Поэтому Павловский ДОК намерен закрыть в этом плане премиальный сегмент, - рассказывает Иван Ключников.

Плита будет поставляться как на внутренний рынок, так и на экспорт, преимущественно в среднюю Азию. Плиты МДФ, выпускаемые Павловским ДОКом, используются в мебельном и строительном производстве (для изготовления стеновых панелей, межкомнатных дверей, ламината и т.д.)

Планы

Планы у «Алтайлеса», как всегда амбициозные. В числе самых ближайших – вывести Павловский ДОК на полную мощность – 250 тыс. кубометров плиты MDF и HDF в год (для этого будет переработано 600 тыс кубометров лесоматериала).

- Пока что комбинат дает меньшую прибыль, чем другие наши предприятия, но в будущем он станет флагманом «Алтайлеса», - говорит Иван Ключников.

По расчетам холдинга, ежегодно комбинат будет приносить в бюджеты всех уровней около 800 млн рублей налогов. Все остальные предприятия «Алтайлеса» – около 700 млн.

В настоящее время компания разрабатывает концепцию развития до 2030 года.

- Упор будет сделан на полном цикле переработки древесины, а также новых видах производства на основе МДФ-плиты, - говорит директор.

Речь идет об открытии цехов по выпуску мебельных «полуфабрикатов» на основе плит МДФ, крашеных стеновых панелей, а также производство ламината.

Естественно, что одной из приоритетными задачами на будущее остаются восстановление лесов от пожаров и создание новых лесов. По словам специалистов холдинга, лесовосстановительные мероприятия постоянно идут с перевыполнением планов.