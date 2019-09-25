В конце октября депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания рассмотрят проект бюджета Алтайского края на 2020 - 2022 годы. Одним из основных разделов документов станет прогнозный план приватизации.

В преддверии этого, 19 сентября, вопросы необходимости приватизации некоторых краевых предприятий обсудили на круглом столе, который состоялся в «Сибирской медиагруппе». Участниками дискуссии стали депутаты АКЗС Владислав Вакаев и Юрий Матвейко, и. о. гендиректора компании «Модест» Дмитрий Ширнин, кандидат экономических наук Анатолий Ижболдин-Кронберг, а также бизнес-тренер Александр Беляев.

- Можно ли однозначно сказать, что эффективнее - госсобственность или частная собственность?

Владислав Вакаев:

- Частная собственность наиболее эффективна. Надо быть просто непрофессионалом, чтобы не признать большую эффективность частной собственности. Но когда возникает вопрос о приватизации, появляется ряд рисков, которые нужно обязательно учитывать.

Какая участь ждет «Индустриальный»?

- История с государственным тепличным комплексом «Индустриальный», который оказался на грани банкротства, сейчас у всех на слуху. Как вы оцениваете последние действия краевого правительства - передать комбинат в аренду с перспективой дальнейшей приватизации?

Юрий Матвейко:

- Если вернуться лет на 5 - 6 назад, то тогда неоднократно поднимался вопрос о том, что тепличный комплекс желательно бы продать. В тот момент даже были желающие его приобрести. Стоимость комбината оценивалась в 1 млрд рублей. Но было принято некое волевое решение со стороны властей, мол, такая корова нужна самому. В конце концов все закончилось тем, что эта «корова» перестала давать молоко, и лишь сама доит краевой бюджет, потребляя дотации, субсидии и т. д. На сегодняшний день приобретателей на «Индустриальный» нет, мы знаем, что лично губернатор занимается этим комплексом, так как там работает достаточно большое количество людей. Перспектива комбината сейчас в том, что нынешний арендатор все-таки станет новым собственником и создаст модель, которая сохранит предприятие, людей и будет работать с иными экономическими показателями. «Индустриальный» - этот тот плохой пример, когда мы вовремя не продали предприятие, тем самым упустив возможность его дальнейшего развития. В связи с этим, я считаю, сегодня нужно рассмотреть все непрофильные активы, находящиеся в краевой собственности, и не упустить возможность продать их, так сказать, на пике, пока не стали убыточными. В таком случае эти предприятия продолжат работать дальше - новые инвесторы соответствующим образом выстроят бизнес-процессы, что обеспечит и сохранение рабочих мест, и поступление доходов в краевой бюджет.

Владислав Вакаев:

- Соглашусь, что у нас многие решения были искусственно затянуты. Сейчас сменилась команда управления регионом. Краем управляет губернатор, имеющий хорошую экономическую подготовку, думаю, что он принимает эти непростые решения обоснованно и продуманно.

Анатолий Ижболдин-Кронберг, кандидат экономических наук:

- В бизнесе и в экономической теории есть такое понятие, как безвозвратные издержки. Они показывают цену несвоевременно принятого решения, после которого нарастают лишь убытки. Это очень четко видно на кейсе «Индустриального».

- Каковы проблемные точки приватизации?

Александр Беляев, бизнес-тренер:

- Не секрет, что после приватизации завод порой превращается в торговый центр, поле превращается в стоянку. Потеря в том, что государство предполагает одни выгоды, которые будет получать население, а бизнес распоряжается этим совсем в другом направлении - как ему более интересно, более выгодно. И здесь может быть конфликт в первую очередь на теме социальных интересов.

Будет ли приватизирован «Модест»?

- Разговоры о возможной приватизации завода детской молочки «Модест» идут с начала года. Однако весной депутаты высказались резко против передачи предприятия, которое выпускает социально значимый продукт, в частные руки. Сейчас многие эксперты, пересмотрев этот вопрос, приходят к выводу, что без приватизации «Модесту» не выжить - средств на развитие из краевой казны уже давно не выделяется. Как думаете, может ли с заводом произойти то же, что и с «Индустриальным»?

Владислав Вакаев:

- Опасения по приватизации «Модеста» связаны в первую очередь с социальной значимостью предприятия. Тем не менее это не профильный для государства актив. Но если новый собственник даст гарантии, что детская молочная продукция будет выпускаться, то все вопросы снимутся. Ну а насчет перспектив, я знаю, что предприятие ограничено в площадях - это не дает ему возможности для расширения и, соответственно, дальнейшего развития.

Юрий Матвейко:

- Собственных средств у компании практически нет. А поскольку предприятие краевое, то привлекать инвестиции очень непросто. Край больше денег не дает, фонды стареют, предприятие работает практически по максимуму. В 2018 году предприятие зарабатывало в среднем 1 млн рублей в месяц. Но тогда стоимость молока была на достаточно низком уровне, сейчас оно значительно дороже. В результате экономические показатели по 2019 году в два раза ниже, чем в прошлом. В итоге основные фонды не обновляются - нет средств, из-за невозможности расширить производственные площади развиваться тоже некуда. Да и вообще, произвести - это один вопрос. Главное - продать. Поэтому без сетей не обойтись. Зачастую бывает, что доставка продукции «Модеста», например в Славгородскую зону, обходится дороже, чем сам продукт. Поэтому без синергетического эффекта продукция завода будет либо очень дорогой, либо не конкурентной. А тем временем на рынке есть крупные компании, тот же «Вимм-Билль-данн», которые производят вполне себе приличные продукты. Поэтому в данном случае без укрупнения «Модесту» не обойтись. В противном случае, я думаю, через год-два станет совсем тяжело, и его ждет такая же участь, как «Индустриальный».

Дмитрий Ширнин, исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Модест»:

-Если сравнивать предприятие с живым организмом, который требует все время какие-то силы, питание, энергию, то предприятие тоже все время требует какие-то финансовые инвестиции для дальнейшего успешного развития. В частности, унитарному предприятию сложно вести переговоры с торговыми сетями. У нас никак не получается вывести в сети весь свой ассортимент. Для этого требуются немалые бюджеты для участия в различных маркетинговых мероприятиях, промоакциях, которые проводят сети.

- При потенциальном голосовании на сессии АКЗС встретит ли вопрос о приватизации «Модеста» активное сопротивление?

Юрий Матвейко:

- Этот вопрос уже обсуждался весной. И практически все, за исключением некоторых наших коллег-депутатов, были против приватизации. Но когда мы посмотрели более детально, то стало понятно, что против экономики не пойдешь. Без инвестиций предприятию жить очень сложно, развиваться практически невозможно. Поэтому, на мой взгляд, сегодня уже будет более взвешенная позиция, и думаю, что депутатский корпус в большинстве своем согласится, что предприятие все-таки нужно приватизировать.

Владислав Вакаев:

- Изначально я тоже был среди тех, кто выступал против приватизации «Модеста». Эта была некая неожиданность. Но после проведенного анализа, когда озвучены объективные цифры, уже сложно что-то возразить. Думаю, что будет принято конструктивное решение.

Анатолий Ижболдин-Кронберг:

- Наша политическая система - это вещь в себе. Если наблюдать за ней со стороны, то решения, которые принимаются внутри этого замкнутого сообщества, зачастую с точки зрения науки носят парадоксальный характер. Поэтому делать прогнозы сложно. В любом случае хотел бы напомнить, что помимо каких-то региональных, микроэкономических вопросов, которые принимаются во внимание при принятии подобных решений, нужно смотреть более широко.