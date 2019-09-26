Барнаульские хирурги через небольшой разрез удалили огромную опухоль у школьницы

У 12-летней Даши Ромашкиной из Рубцовска часто беспричинно поднималась температура, консервативное лечение плохо помогало. Вскоре у школьницы обнаружили большую доброкачественную опухоль в грудной клетке. Пару недель назад барнаульские хирурги, словно ювелиры, удалили её через маленький разрез.

В три года юная рубцовчанка первый раз переболела пневмонией. В 2018 году она пожаловалась маме на неприятные ощущения в боку, а в декабре Дашу снова положили в больницу с воспалением легких. После выписки мучения школьницы не прекратились, периодически по непонятным причинам у нее опять поднималась температура. Причем других симптомов простуды у рубцовчанки не было. Когда летом этого года Даша снова попала в больницу, ей сделали рентгеновские снимки. Выяснилось, что у школьницы в грудной клетке доброкачественная опухоль больших размеров.

- Образование было большое с толстыми стенками, порядка 12 см, неправильной формы и где-то даже могло достигать 13-14 см. Опухоль оттесняла сердце справа и поджимала легкое, сосуды были поддавлены. К счастью, каких-то тяжелых клинических проявлений с сосудистыми нарушениями еще не было - операцию сделали вовремя, - пояснил хирург Алтайского центра охраны материнства и детства Константин Тен.

Девочку прооперировали 11 сентября. Вместо традиционного способа при котором в грудине делается разрез в 15-17 см, пациентке сделали эндоскопическую манипуляцию - через 3-сантиметровый разрез в межреберье микроинструментами врачи отделили опухоль от органов, разделили ее на несколько частей и извлекли. Вся операция длилась около трех часов.

- Объем вмешательства был большой, несмотря на то, что врачам удалось обойтись без разреза серьезного. Она около недели ходила с дренажами, которые естественно мешали. Но Даша все это пережила и оказалась очень храброй. Мы так и настраивались, что приехали устранить причину, которая нам мешала все это время, - рассказала мама юной рубцовчанки Инна Ромашкина.

Сейчас внутренние органы Даши, которые были смещены из-за опухоли, должны вернуться на место. Ориентировочно школьнице понадобиться около двух месяцев на полное восстановление после операции. Уже 27 сентября девочку планируют выписать, и скоро она сможет возобновить занятия в школе.

Кстати, 12-летняя Даша раньше занималась танцами и плаванием, а потом остановила свой выбор на музыке. Уже шестой год девочка ходит в музыкальную школу, учиться играть на фортепиано.