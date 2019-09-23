Гороскоп с 23 по 29 сентября 2019 года: кому стоит с головой окунуться в любовные приключения

По гороскопу, неделя с 23 по 29 сентября 2019 года пройдет под знаком активности личной жизни для большинства знаков зодиака. Высока вероятность неожиданных знакомств, встреч, которые приведут к развитию романтических отношений. Кого на этой неделе ждут любовные приключения, более подробно читайте в прогнозе барнаульского астролога Веры Топчеевой.

Овен

Овнам предстоит найти компромисс в отношениях с партнерами - будь-то деловой по бизнесу или собственный супруг. Сгладить острые углы поможет принятие человека таким, какой он есть. В противном случае союз превратится в поле битвы за привычные устои и принципы. Неделя удачна для учебы, сдачи экзаменов и расширения кругозора. А вот общение с начальством может приобрести жесткие требовательные оттенки.

Телец

Тельцам стоит сфокусироваться на собственном здоровье и бытовых делах. Четкий распорядок будет способствовать решению повседневных проблем. Неделя благоприятна для вложений в производство, получения профессиональных навыков, повышения мастерства, решения служебных вопросов.

Близнецы

Внимание Близнецов сконцентрировано на собственной привлекательности и романтических отношениях. Но имейте в виду, что любовные похождения могут привести к разладу в семье, спорам и разногласиям. Эта неделя - не лучшее время и для кредитных историй. В деловой сфере будет благоприятно партнерское сотрудничество и расширении клиентской базы.

Рак

Раки погружены в семейные дела, благоустройство жилья, создание комфортного очага. Звезды советуют часть семейных обязанностей разделить с супругом. В деловом сотрудничестве придется пойти на уступки и нежелательный компромисс, так как может попасться капризный клиент.

Лев

Львам, судя по гороскопу на 23-29 сентября 2019 года, предстоит неделя, насыщенная поездками, интеллектуальным общением, всевозможными учебными курсами, интересными знакомствами. Некоторые из этих бурных событий могут даже привести к романтическим отношениям. Успех ожидает предпринимателей, торговцев, консультантов сетевых компаний.

Дева

Девам принесут радость и душевный комфорт семейные дела и заботы. Романтические же отношения претерпевают трудности и охлаждение чувств, что может быть связано с меркантильностью и высокими запросами. В деловом сотрудничестве актуальны вопросы прибыли и расходов, завершение текущих проектов.

Весы

Весам придется взять инициативу в свои руки и вспомнить старую истину - кто владеет информацией, тот владеет миром. Расширение коммуникативного поля даст нужные встречи, влиятельных знакомых, выгодные договоры, да и личное обаяние и популярность позволят оставаться на высоте. Однако это может сказаться на семейных отношениях - домочадцам не по нраву такое увиливание от своих обязанностей.

Скорпион

Скорпионы всецело заняты вопросами финансов и материального благополучия. Возможны крупные покупки. Хороший период для духовных практик и саморазвития. Усиление энергетического потенциала и харизмы поможет расширить круг клиентов. Дополнительные источники работы принесут хороший доход. А вот в знакомствах и общении возможны трудности и непонимание.

Стрельцы

Стрельцам придется с головой окунуться в текущие дела и общественную жизнь. Светские развлечения и дружеские тусовки могут излишне поглотить временные и материальные ресурсы, поэтому полезно сделать акцент на деловой активности и реализации планов на будущее. На помощь придут социальные сети, единомышленники и разработка новых перспективных проектов на уровне бизнес-плана. Однако это не лучшее время для инвестиций и вложений в них.

Козерог

Козероги полны сомнений и противоречивых настроений - уделить ли внимание семье или направить силы на карьерные достижения. Излишняя осторожность, впрочем как и жесткие манипуляции, скажутся при взаимодействии с руководством. Возможна поддержка влиятельной фигуры. Но, в целом, эта неделя - не лучшее время для карьерных устремлений.

Водолей

Водолеям, согласно гороскопу с 23 по 29 сентября 2019 года, захочется расширить свои познания и границы окружающего мира. Хороший период для профессиональной переаттестации, налаживания перспективных связей, расширения рынка и привлечения к своим проектам иностранных партнеров. Однако подпортить деловую репутацию могут интриги тайных недоброжелателей и проверки контролирующих органов.

Рыбы

Рыбы пребывают в туманных настроениях и медленном темпе. Вам необходимо сконцентрироваться на запланированных делах и проявить мобильность в решении поставленных задач. Возможны предложения более высокой должности и перспективное карьерное продвижение. Приятные жизненные перемены способствуют росту и накоплению доходов, решению наследственных и социальных вопросов.