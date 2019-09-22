2019-09-22T10:42:20+03:00
Общество

Остап Бендер и другие: в Барнауле герои "Двенадцати стульев" прокатились на велоиспедах

Персонажи Ильфа и Петрова приняли участие в ретро-велопробеге [фото]
САПОЖКОВА Александра
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Ретро-велопробег в Барнауле с героями "12 стульев"Ретро-велопробег в Барнауле с героями "12 стульев"Фото: Олег УКЛАДОВ
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Осенний ретро-велопробег в тематике 1920-ых годов, НЭПа и «Двенадцати стульев» прошел 21 сентября в Барнауле. Остап Бендер, мадам Грицацуева и другие персонажи нетленного произведения Ильфа и Петрова прокатились по площадям Баварина и «Спартак-2», по пр. Социалистическому, улицам Л. Толстого, М. Горького и другим. А точкой отправления и прибытия был музей истории литературы, искусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА).

Помимо велопробега, сотрудники музея подготовили для участников заезда и гостей интерактивную игру по мотивам романа «12 стульев», лотерею с вело-призами, музыку и танцы 1920-х, конкурсы и викторины, благотворительную фотосессию в пользу бездомных животных. Работали также советский буфет и сберкасса в духе 1920-х. Плюс ко всему музей предложил посетителям экскурсии.

Стоит отметить, что в нарядах начала прошлого века щеголяли не только люди. Но и животные. Так, на белого пуделя нацепили элегантную красную шляпку с бантом и заплели пару косичек. С такой мадам практически каждый хотел хотел сфотографироваться.

Ретро-велопробег в Барнауле с героями "12 стульев" Фото: Олег УКЛАДОВ

Ретро-велопробег в Барнауле с героями "12 стульев"Фото: Олег УКЛАДОВ

Ретро-велопробег в Барнауле с героями "12 стульев" Фото: Олег УКЛАДОВ

Ретро-велопробег в Барнауле с героями "12 стульев"Фото: Олег УКЛАДОВ

Ретро-велопробег в Барнауле с героями "12 стульев" Фото: Олег УКЛАДОВ

Ретро-велопробег в Барнауле с героями "12 стульев"Фото: Олег УКЛАДОВ

Ретро-велопробег в Барнауле с героями "12 стульев" Фото: Олег УКЛАДОВ

Ретро-велопробег в Барнауле с героями "12 стульев"Фото: Олег УКЛАДОВ

Ретро-велопробег в Барнауле с героями "12 стульев" Фото: Олег УКЛАДОВ

Ретро-велопробег в Барнауле с героями "12 стульев"Фото: Олег УКЛАДОВ

Ретро-велопробег в Барнауле с героями "12 стульев" Фото: Олег УКЛАДОВ

Ретро-велопробег в Барнауле с героями "12 стульев"Фото: Олег УКЛАДОВ

Ретро-велопробег в Барнауле с героями "12 стульев" Фото: Олег УКЛАДОВ

Ретро-велопробег в Барнауле с героями "12 стульев"Фото: Олег УКЛАДОВ

Ретро-велопробег в Барнауле с героями "12 стульев" Фото: Олег УКЛАДОВ

Ретро-велопробег в Барнауле с героями "12 стульев"Фото: Олег УКЛАДОВ

Ретро-велопробег в Барнауле с героями "12 стульев" Фото: Олег УКЛАДОВ

Ретро-велопробег в Барнауле с героями "12 стульев"Фото: Олег УКЛАДОВ

Ретро-велопробег в Барнауле с героями "12 стульев" Фото: Олег УКЛАДОВ

Ретро-велопробег в Барнауле с героями "12 стульев"Фото: Олег УКЛАДОВ

Ретро-велопробег в Барнауле с героями "12 стульев" Фото: Олег УКЛАДОВ

Ретро-велопробег в Барнауле с героями "12 стульев"Фото: Олег УКЛАДОВ

Ретро-велопробег в Барнауле с героями "12 стульев" Фото: Олег УКЛАДОВ

Ретро-велопробег в Барнауле с героями "12 стульев"Фото: Олег УКЛАДОВ

Ретро-велопробег в Барнауле с героями "12 стульев" Фото: Олег УКЛАДОВ

Ретро-велопробег в Барнауле с героями "12 стульев"Фото: Олег УКЛАДОВ

Ретро-велопробег в Барнауле с героями "12 стульев" Фото: Олег УКЛАДОВ

Ретро-велопробег в Барнауле с героями "12 стульев"Фото: Олег УКЛАДОВ

Ретро-велопробег в Барнауле с героями "12 стульев" Фото: Олег УКЛАДОВ

Ретро-велопробег в Барнауле с героями "12 стульев"Фото: Олег УКЛАДОВ

Ретро-велопробег в Барнауле с героями "12 стульев" Фото: Олег УКЛАДОВ

Ретро-велопробег в Барнауле с героями "12 стульев"Фото: Олег УКЛАДОВ

Ретро-велопробег в Барнауле с героями "12 стульев" Фото: Олег УКЛАДОВ

Ретро-велопробег в Барнауле с героями "12 стульев"Фото: Олег УКЛАДОВ

Ретро-велопробег в Барнауле с героями "12 стульев" Фото: Олег УКЛАДОВ

Ретро-велопробег в Барнауле с героями "12 стульев"Фото: Олег УКЛАДОВ

Ретро-велопробег в Барнауле с героями "12 стульев" Фото: Олег УКЛАДОВ

Ретро-велопробег в Барнауле с героями "12 стульев"Фото: Олег УКЛАДОВ

Ретро-велопробег в Барнауле с героями "12 стульев" Фото: Олег УКЛАДОВ

Ретро-велопробег в Барнауле с героями "12 стульев"Фото: Олег УКЛАДОВ

Ретро-велопробег в Барнауле с героями "12 стульев" Фото: Олег УКЛАДОВ

Ретро-велопробег в Барнауле с героями "12 стульев"Фото: Олег УКЛАДОВ

Ретро-велопробег в Барнауле с героями "12 стульев" Фото: Олег УКЛАДОВ

Ретро-велопробег в Барнауле с героями "12 стульев"Фото: Олег УКЛАДОВ

Ретро-велопробег в Барнауле с героями "12 стульев" Фото: Олег УКЛАДОВ

Ретро-велопробег в Барнауле с героями "12 стульев"Фото: Олег УКЛАДОВ

Ретро-велопробег в Барнауле с героями "12 стульев" Фото: Олег УКЛАДОВ

Ретро-велопробег в Барнауле с героями "12 стульев"Фото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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