2019-09-21T07:26:42+03:00
Общество

«Этого было не избежать»: тигренку Ахиллесу из барнаульского зоопарка сделали операцию

Сейчас четвероногий малыш чувствует себя хорошо
Юлия ЕВГРАФОВА
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Фото: скриншот из инстаграма Сергея ПисареваФото: скриншот из инстаграма Сергея Писарева
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Директор барнаульского зоопарка «Лесная сказка» Сергей Писарев на своей странице в соцсетях опубликовал пост, который обеспокоил многих барнаульцев.

- Дорогие друзья, наверняка вы обратили внимание на тот факт, что все тигрята, которые родились в этом году у тигрицы Багиры уже разъехались по другим зоопаркам и только маленький Ахиллес пока живет у нас. Это было связано с состоянием его здоровья. У тигрёнка врожденная вправимая пупочная грыжа и операция была неизбежна, - сообщил Писарев.

Так операцию маленькому Ахиллесу сделали 18 сентября кандидат ветеринарных наук Вячеслав Наконечников и студентка ветфака Светлана Сунцова. Специалисты провели хирургическую манипуляцию успешно, тигренок легко вышел из наркоза и даже не отказался от свежей порции мяса.

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Операция
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- Если все пройдёт хорошо, то через 7-10 дней мы снимем швы. Те, кто заметил, что тигренка нет в вольере просим не переживать, - также добавил Сергей Викторович.

К слову, в барнаульском зоопарке «Комсомолке» сообщили, что сейчас Ахиллес чувствует себя хорошо, ест с аппетитом и с удовольствием играет. Так что поводов для беспокойств горожан нет.

В комментариях под постом многие барнаульцы также пожелали четвероногому малышу скорейшего выздоровления.

- Очень хорошо, что самое неприятное позади! Здоровья ему крепкого! В хороших руках малыш, - написала Евгения.

- Лапулечка, пусть восстанавливается и набирается сил, - присоединилась к пожеланиям Наталья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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