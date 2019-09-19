С какими проблемами обращались к губернатору во время поездки по районам?

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил с рабочим визитом три района - Кулундинский, Ключевский и Михайловский. Глава региона встретился не только с главами муниципалитетов, но и с депутатами, сельхозпроизводителями и жителями. Каждый из собеседников пришел к Виктору Томенко со своей проблемой.

Глава региона на встрече с главами районовФото: пресс-службы правительства Алтайского края

Зима близко

Главы районов в беседе с губернатором рассказали о подготовке муниципалитетов к отопительному сезону.

В Кулундинском районе – одна из самых крупных коммунальных систем: 48 котельных, 28 километров теплосетей, 110 километров водопроводных сетей и 15 километров канализационных.

- Такого мощного объекта практически нет нигде в муниципалитетах. Конечно, ежегодно выходят из строя и сети, и котлы. Весной, когда у нас перестали работать сразу две котельные, правительство Алтайского края пошло нам навстречу и выделило деньги. На эти средства мы все изношенные объекты реконструируем или заменим. Мы уже вложили с коммунальщиками более шести миллионов рублей для ремонта более 1,5 километра теплосетей и котельных. Но все равно необходимо увеличить поступление денег в район. Я думаю, если бы нам выделили еще 10-15 миллионов, то мы бы смогли полностью реконструировать котельные, присоединив мелкие к крупным, - рассказал глава Кулундинского района Сергей Балухин.

Сергей БалухинФото: АННА ПЕРЕВОЩИКОВА

Кстати, опыт присоединения мелких котельных к крупным в районе уже есть. По словам главы, еще три года назад в районе было 56 котельных. Сейчас их 48. Объединение позволяет увеличить мощность и уйти от дополнительных затрат.

В Михайловском районе в этом году была отремонтирована одна котельная. Район, по словам главы Евгения Юрьева, участвует во всевозможных программах по модернизации коммунальной системы.

- В селе Ракиты будут отремонтированы котельное оборудование и тепловые сети за 13 млн рублей. Объемы ремонтных работ, планируемые перед началом отопительного сезона, мы выполнили. Всего на подготовку к зиме потрачено порядка 16 млн рублей: два млн выделено из бюджета муниципалитета на замену котельного оборудования, и один миллион был выделен правительством на исследование котельных и дымовых труб. Конечно, вкладывать всегда нужно, потому что в районе очень большая система отопления, - отметил глава Михайловского района.

Также он рассказал, что сейчас на проверке находится смета на 78 млн рублей. Такая большая сумма будет направлена на реконструкцию сетей и теплофонда в селе Михайловское, которое является райцентром.

Как рассказали корреспонденту в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ Алтайского края, в этом году на подготовку к отопительному сезону в Михаловском районе выделено 22 млн рублей, в Кулундинском – 18,8 млн рублей.

Евгений ЮрьевФото: АННА ПЕРЕВОЩИКОВА

Вечные вопросы – кадры и дороги

Глава кулундинского крестьянского хозяйства «Русь» Александр Косников на встрече губернатора с активом района поднял вопрос включения поселка Семеновка в федеральную программу для строительства качественной дороги.

- В нашем селе есть средняя школа, есть детский сад, клуб, вся инфраструктура, и самое главное – есть работающее предприятие, в котором трудятся 100 человек. Дорога, о которой я прошу, нужна не только нам. По ней ездят молоковозы, машины с урожаем. Все [различные инстанции, в которые обращался глава КФХ, - прим. ред.] говорят, что дорога покрыта щебнем, и на большее мы рассчитывать не можем. Непонятно, почему в деревнях, где живут пять или десять человек и нет никакого производства, строят асфальтовую дорогу, а у нас - нет, - рассказал Косников.

Протяженность дороги от поселка до региональной трассы – 11 км. Губернатор отметил, что укладка такой дороги обойдется в немалую сумму, однако пообещал рассмотреть данный вопрос.

Главный врач ЦРБ Кулундинского района Александр Михайлык обратился к губернатору с просьбой помочь в обновлении автопарка.

- Нам часто приходится транспортировать пациентов в Славгород и Барнаул. Машины старые – возраст от 12 до 16 лет. Большая нагрузка на транспорт приводит к тому, что мы их ремонтируем по три месяца. Конечно, новую машину мы недавно получили, но этого не хватает. Хотелось бы, чтобы нам помогли с заменой и другого санитарного транспорта, - сказал главврач.

В минздраве Алтайского края пояснили, что всего в Кулундинской ЦРБ сейчас работает три бригады скорой медицинской помощи. В больнице есть пять автомобилей СМП. Особо изношен транспорт, закупленный в 2006 и 2013 годах. Последний раз автопарк обновлялся в 2016 и начале этого года. Получит ли больница новые автомобили в скором времени – пока неизвестно, так как решения о распределении транспорта по учреждениям еще не принято.

И, конечно, Александр Михайлык не мог не упомянуть главную проблему, о которой неоднократно говорил и министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, - дефицит кадров.

- В больнице работает 350 человек. У нас 15 фельдшерско-акушерских пункта, но кадров не хватает. В большей степени не хватает врачей. Укомплектованность составляет не более 50%. Это очень мало, хотя каждый год у нас есть целевики, но не все хотят к нам возвращаться. Отток кадров также существует. Молодые уезжают хоть на Север, потому что там зарплаты в три раза выше. А что касается выпускников, то сельские районы не могут оказать всю необходимую услугу пребывающим специалистам. Надо поднять вопрос о предоставлении жилья, - подытожил свою речь главный врач ЦРБ.

Напомним, в целом по краю дефицит врачей составляет не менее 40%. Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов ранее отмечал в разговоре с журналистами, что ведомство разрабатывает методы решения проблемы.