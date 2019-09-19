«Как аттракцион назовешь…»: В «Вечернем Урганте» высмеяли барнаульских «Дракончиков»

В очередном выпуске ток-шоу «Вечерний Ургант», который показали 18 сентября, Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев посмеялись над пожаром в барнаульском парке «Арлекино». В нем на днях загорелся аттракцион «Дракончики».

После озвучивания заголовка новости о барнаульском инциденте Ургант добавил:

- Как сообщили в пресс-службе по Алтайскому краю, жертв нет, просто сгорели дракончики. Устали работать, наверное, - с улыбкой произнес Иван.

- Как аттракцион назовешь, так и будет работать. Главное - не полетел и не начал жечь, - подметил соведущий Дмитрий Хрусталев.

Фрагмент выпуска с 5:03 минуты.

После этого комментария ведущий ток-шоу «Вечерний Ургант» добавил, что сейчас все аттракционы из парка «Арлекино» проверяют.

- Там же «Везувий», «Мордор», «Нотр-Дам», «Москва 1812», «Пищевод Бари Алибасова». Последний - самый опасный аттракцион, - пошутил Ургант.

Напомним, детский аттракцион «Дракончики» в барнаульском парке развлечений «Арлекино» загорелся 17 сентября. О случившемся сообщили посетители. Очевидцы отметили, что возгорание произошло в первом часу дня. Перед ЧП на «Дракончиках» катались дети.

В итоге на место сразу же вызвали пожарных, которые потушили возгорание. По информации пресс-службы регионального МЧС, пожаром охватило площадь в 10 квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы две автоцистерны и шесть человек личного состава.

К слову, пострадавших в ЧП не было. Предварительная версия произошедшего – короткое замыкание электропроводки или нарушение правил монтажа электрооборудования.