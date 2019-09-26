Как бородатый МС Дони и героиня сериала «Ольга» выживали на Алтае

Популярный рэпер и диджей МС Дони в компании актрисы, героини телесериала «Ольга» Алины Алексеевой, отправились в экстремальное путешествие по Горному Алтаю. Здесь прошли съемки нового реалити-шоу «Мама Russia» на телеканале ТВ-3.

От выпуска к выпуску герои передачи меняются. Так ранее на границе Тывы и Монголии на пять дней выкинули звездный десант в составе блогера Сергея Мезенцева и актрисы Натальи Бардо. А вот героям второго эфира пришлось в буквальном смысле слова выживать в горах Алтая.

День первый

- Я думаю здесь можно получить миллион эмоций на всю жизнь. Это мой первый опыт в экстремальных местах. Я думаю, что я справлюсь, - сказал Дони еще до начала путешествия.

А вот напарница ему попалась непростая. Актриса Алина Алексеева призналась, что просто на дух не переносит дискомфорт и не представляет жизнь в палатке, хотя ни разу в ней не ночевала.

Приключения Алины Алексеевой и Дони на Алтае

- Я не хочу сказать, что приехала сюда, чтобы побороть себя, доказать себе что-то. Я хочу просто посмотреть. Получится – классно! Не получится – я от себя-любимой ничего лишнего требовать не буду, - говорит Алина.

Сразу после приземления в аэропорту Горно-Алтайска герои отправились пополнять запас провизии. И вот тут начались первые ссоры: Алина и Дони не могли определиться сколько еды им потребуется на ближайшие дни и что именно лучше взять.

- Надо брать орешки – это жир, а значит, не замерзнешь, - говорит Дони.

- Я посмотрю, ты только жир собираешься брать, - отвечает Алексеева.

- Правильно, потому что мы в холоде. Поэтому надо жир. Если бы ты была одна, тебя бы точно волки съели. Отвечаю.

- Если бы я была жирная – точно съели.

И, тем не менее, разделившись, ребята собрали, по их мнению, более или менее приемлемый набор продуктов. Сразу после супермаркета гид-проводник повез их в Онгудай на сплав.

Приключения Алины Алексеевой и Дони на Алтае

Стартовая точка – место слияния двух рек – Урсула и Катунь. Сначала звездных туристов усадили на моторную лодку, и они смогли немного полюбоваться природой с воды.

- Алтайская природа очень красивая. Я бы очень хотел в таких пейзажах снять клип, - говорит Дони.

Однако вскоре его настроение меняется – лодка налетает на камень и получает пробоину дна. Дальше передвигаться нельзя. Звезды требуют пристать к берегу. Спустя два часа ожидания приходит вторая лодка, но к тому времени портится погода. Начинает моросить дождик. Алина обвиняет своего напарника в том, что он трус и боится заболеть.

- Я думаю, я лучше подготовлена к этой поездке. Дони боится простудиться, а я нет. Потому что у него концерт, а у меня нет, - смеется актриса.

В итоге в первый день ребята так и не почувствовали что такое сплав. На ночевку их привезли в традиционное алтайское поселение – аил.

День второй

Во второй день героям повезло с погодой – выглянуло солнце. Новое задание, которое для них придумали авторы программы – сбор меда на пасеке.

Дони признался, что в детстве видел, как его дядя работает с пчелами, но сам он к ним никогда не подходил. Все это из-за того, что его пару раз кусали.

Приключения Алины Алексеевой и Дони на Алтае

- Да Дони просто неженка. А страшно люблю мед. Просто обожаю его! Я мечтаю забрать отсюда как можно больше настоящего меда, - говорит Алина.

- Я думаю, что такого настоящего меда в магазине не купишь, - подтверждает рэпер. – Он натуральный, без сахара.

Село Кулада стало следующей точкой дислокации столичных гостей. Еще это место называют деревней черных шаманов. Именно здесь начиналась изотерическая история Алтая, и были совершены первые жертвоприношения.

Дони понравилось это место, а вот героиня сериала «Ольга» была не впечатлена и при первой удобной возможности села в машину и потребовала побыстрее завершить съемку и поехать к месту следующей ночевки, где им предстояло собрать палатку.

Но вот тут уже была следующая сложность: машина могла довезти только до определенного места, а далее – только на лошадях.

Приключения Алины Алексеевой и Дони на Алтае

- Я не могла сдвинуться с места. Он (конь – прим.ред.) делал что хотел. Он ел, пукал, потом снова ел. Я сразу сказала, что я боюсь лошадей. Чтобы я еще и от еды их отрывала… - говорит Алина.

Под конец пути девушка уже скакала галопом и позже актриса призналась, что кажется, победила свою боязнь лошадей.

Место для ночлега экстремалы выбрали на берегу озера Ару-Кем. Если с костром Дони справился без проблем, то с палаткой возникли проблемы. В итоге Алина разревелась. Ситуацию исправила горячая гречка, приготовленная на костре.

День третий

Задание на последний день оказалось не для слабаков – подняться по отвесной скале высотой с 12-этажный дом и установить на вершине флаг проекта.

Приключения Алины Алексеевой и Дони на Алтае

- Я сейчас поняла, что ужасно боюсь высоты, - в слезах призналась Алексеева. – Я не полезу. Я девочка. Я не буду потом расстраиваться и говорить, что я потеряла какие-то невероятные эмоции. Когда я увидела эту скалу, у меня тремор начался. А когда я решила, что не полезу, мне сразу стало легче.

В итоге покорять вершину отправился один Дони, но и он прошел только часть пути. Дальше просто не хватило знаний техники подъема. Музыкант попросить снять его со скалы.

Кстати, маршрут Алины был проще. И она все же решилась.

Приключения Алины Алексеевой и Дони на Алтае

- Если бы я сейчас не решилась, я бы никогда этого не попробовала. И когда бы я вообще еще раз побывала на Алтае? – говорит она. – Я страшно рада, что Алтай открылся мне, что он пошел мне навстречу. Я знаю, что это непростое место, таинственное и не каждому оно открывается.