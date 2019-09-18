19.09.19 - чего ждать от зеркальной даты?

19.09.19 - зеркальная дата, в которую с точки зрения нумерологии могут происходить важные, судьбоносные события.

- Этот день пройдет под знаком творчества. Причем в разных его проявлениях - изобретательность, находчивость, гибкость, изворотливость, способность выйти сухим из воды, быть правым, оправдывать себя и других, находить решения в самых сложных ситуациях, способность быстро перевоплощаться, - рассказывает нумеролог Вячеслав Класин.

19.09.19 везде и во всем будет проявляться спешка и суета. Однако постарайтесь делать свои дела спокойно, с чувством, с толком, с расстановкой.

Враг этого дня - постоянство, нельзя долго делать одно и то же. Надо подключаться к творческому процессу, черпать новые идеи, идти нетрадиционными путями.

19.09.19 - очень эмоциональный день. Будет остро ощущаться внутренний разрыв между внутренним и внешним состоянием.

- Обострятся такие чувства, как ранимость, обидчивость, подозрительность, - рассказывает нумеролог. - Раздражение и неудовлетворенность будет преследовать в течение всего дня.

Может преследовать чувство страха. Однако, помните, что именно для этого дня действует принцип: где страх - там рост.

Возможно, многим захочется «поиграть» в чувства, чтобы привлечь к себе внимание. Вообще, 19 сентября 2019 года у людей повысится чувственность, многие автоматически будут сканировать состояние других людей.

Достижение целей в этот день – в приоритете. Причем любой ценой! Где-то шуткой, где-то даже ложью. Соблазн облапошить кого-нибудь довольно велик. Но это чревато конфликтами.

- На самом деле, день благоприятен для того, чтобы договориться, найти компромисс. А вот принять чужой отказ будет очень сложно, - говорит эксперт.

Еще одна черта этого дня – люди могут раздавать обещания, про которые вскоре благополучно забудут.