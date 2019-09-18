Современные условия для современных детей: как в селе Ключи модернизируют образовательный процесс

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе рабочего визита в Ключевский район оценил пристройку к школе №1. В новом здании установят современное оборудование за шесть миллионов рублей. Также глава региона посетил аграрный лицей. Директор учреждения Владимир Репкин поблагодарил главу региона за новую сельскохозяйственную технику.

Всё идет по плану

Ключевская школаФото: АННА ПЕРЕВОЩИКОВА

Зданию Ключевской средней общеобразовательной школе №1 уже больше 60 лет. Недавно по программе «80х80» её отремонтировали: заменили кровлю, окна, утеплили стены. Но на этом реконструкция объекта не закончена. До конца декабря этого года здание увеличится в два раза благодаря пристройке. Это сделает образовательный процесс более комфортным. Кроме того, подрядная организация реконструирует школьный стадион. Все работы, включая покупку и установку нового оборудования, обойдутся в 110 миллионов рублей. Деньги выделяет правительство Алтайского края.

В новом здании расположатся актовый зал, столовая, медицинский кабинет, кабинет психологии и релаксации и четыре учебных класса.

- Столовая будет полностью оборудована новой мебелью и техникой, так же как и учебные кабинеты. В пристройке появится и кабинет технологии для мальчиков. Специально для него закупят станки для обработки дерева и металла. Также оборудуем медицинский кабинет, так как сейчас его у нас вообще нет. Ну и что касается мультимедиа, то это новое компьютерное оборудование, проекторы. А на втором и третьем этажах построим большой актовый зал на 220 мест, - отметил директор школы Александр Горбатенко в беседе с корреспондентом «Комсомолки».

Новая пристройкаФото: АННА ПЕРЕВОЩИКОВА

Генеральный директор подрядной организации Александр Нормберг рассказал, что пристройку, согласно контракту, должны сдать до 1 декабря этого года. Пока все работы идут по плану, переносить сроки не планируют. Но есть вероятность того, что объект введут поэтапно: здание сдадут по графику, а работы по благоустройству перенесут на летний период. Губернатор Виктор Томенко отметил, что правительство готово отнестись к поэтапному вводу «без излишних строгостей».

Отметим, что в Ключевской средней школе обучаются почти 500 ребятишек, 67 из них – первоклассники.

Будущие аграрии

В Ключевском лицее профессионального образования студенты уже с первого курса садятся в трактор или комбайн. Директор Владимир Репкин в разговоре с губернатором пошутил, что таким образом их «заманивают».

- С первого курса начинаем практические занятия со студентами, чтобы не убежали. Им очень нравится работать с техникой. Все бегут сюда. В прошлом году мы были приятно удивлены приобретению новой техники для обучения хлеборобов и трактористов. У нас 660 гектар своей земли. Сейчас там идет уборочная кампания, - подчеркнул Владимир Репкин.

В прошлом году в лицее приобрели технику для обучения хлеборобов и трактористовФото: АННА ПЕРЕВОЩИКОВА

На данный момент в лицее обучаются более 300 студентов. Их будущие профессии входят в топ-50 самых востребованных специальностей агропромышленного профиля не только региона, но и всей страны. Обучение проходит по следующим программам: «Мастер сельскохозяйственного производства», «Управляющий сельской усадьбой», «Повар, кондитер», «Механизация в сельском хозяйстве», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин и оборудования».

- Наша общая задача - готовить профессиональные кадры, которые будут востребованы нашими сельхозпредприятиями. Оснащение современной техникой таких образовательных организаций, как Ключевский лицей, - это первоочередная задача. Здорово, что ребята могут обучаться на современных машинах, учебных тренажерах, получать хорошие навыки и приходить подготовленными к работе на реальном производстве, - сказал Виктор Томенко в беседе с Владимиром Репкиным.Стоит упомянуть, что лицей дважды становился призером краевого соревнования в агропромышленном комплексе среди организаций с учебными хозяйствами.

Посетить лицей в Ключах приехал также министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко. Он отметил, что на сегодня в крае более 20 специальностей реализуются в профильных аграрных лицеях.

В лицее также учат на поваров и кондитеровФото: АННА ПЕРЕВОЩИКОВА

- Некоторые из них входят даже в систему Worldscills, которая развивает профессиональное образование и рабочие специальности. Наши ребята участвуют не только в проектах регионального, но и федерального уровня. В 2018-2019 учебном году в агропромышленные колледжи и лицеи была поставлена современная сельскохозяйственная техника на 300 млн рублей, чтобы ребята могли обучаться, вести собственное хозяйство, помогать в хозяйствах. Кроме того, ребята активно начинают сдавать экзамены не в плане теории, а эксплуатации сельской техники, на которой они специализируются. Нам кажется, что это позволяет существенно повысить практические компетенции выпускников, которые заканчивают обучение в агропромышленных лицеях и колледжах, - добавил министр.

Кстати, в этом учебном году около 160 млн рублей направят на создание лабораторий-мастерских. В них будущие аграрии будут обучаться не только по техническому профилю, но и по животноводческому или связанному с автотранспортным делом. По словам министра образования и науки, всего в краевых организациях появятся 12 таких мастерских.