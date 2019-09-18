2019-09-18T07:06:52+03:00
Общество

Алтайский государственный университет принял первый алтаистический форум

Ученые из Киргизии, Германии, Монголии и России поделятся результатами исследований
БОРЗОВ Денис
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Врио ректора АлтГУ Сергей Бочаров (слева) и ректор ГАГУ Валерий Бабин подписали соглашение об открытии Центра алтаистики и тюркологии «Большой Алтай». Фото АлтГУ.Врио ректора АлтГУ Сергей Бочаров (слева) и ректор ГАГУ Валерий Бабин подписали соглашение об открытии Центра алтаистики и тюркологии «Большой Алтай». Фото АлтГУ.
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В Алтайский край прибыла делегация более чем из 100 ученых из разных стран. Все они изучают макрорегион Большой Алтай и делятся знаниями об этнической истории, народностях и диалектах.

12 сентября они собрались в АлтГУ на первом международном алтаистическом форуме «Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: историко-культурное наследие и современность».

История Алтая

Изучением алтаистики занимаются не только в России, но и далеко за ее пределами. Еще в XVIII веке ученые из Германии заинтересовались Алтаем и активно совершали экспедиции в Барнаул, Змеиногорск и другие города региона. Кто-то посещал горы, уделяя внимание малым народностям. Кто-то записывал главные произведения устного народного творчества. У ученых накопилось множество сведений об Алтае, часть из них хранится в письменном виде, но далеко не все они систематизированы, а именно к этому стремятся ученые-алтаисты.

И вот впервые в Алтайском крае и Республике Алтай состоялся первый международный алтаистический форум «Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: историко-культурное наследие и современность». Основными организаторами стали Алтайский государственный университет и Горно-Алтайский государственный университет при поддержке секретариата Постоянной международной алтаистической конференции (PIAC).

Большую роль в организации форума сыграл Алтайский государственный университет. Его представители стремятся к международному сотрудничеству и планируют провести подобный форум еще не раз. Университет уже заручился поддержкой Управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами администрации Президента РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Федерального агентства «Россотрудничество», Совета межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ.

- Пока это первый алтаистический форум, на котором собралось много ученых. Наша задача - сделать так, чтобы провести его еще раз или даже сделать традиционным, - рассказал президент Алтайского государственного университета Сергей Землюков.

В форуме принимает участие большая делегация вузов Киргизии. Декан факультета архитектуры, дизайна и строительства Киргизско-российского славянского университета Равиль Муксинов говорит:

- Алтай - это прародина киргизов. Наш великий эпос «Манас» родился на этой земле. Поэтому мы были заинтересованы в участии в столь значимом мероприятии, посвященном изучению алтаистики и ее истоков. У всех нас единая цель - чтобы культурное алтаистическое пространство было единым, не делилось по национальной принадлежности, а являлось достоянием всего народа!

Центр и книга

В первый день работы форума состоялись презентации Центра алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» на базе АлтГУ, а также трехтомного издания «История Алтая». В уникальном трехтомнике собран максимум информации об истории нашего региона. Подробностями поделился один из авторов:

- Над книгой работали огромный период времени и огромный коллектив исполнителей, даже завершающий этап занял несколько лет. Результаты, которые представлены в трех томах, формировались десятилетиями. Так долго над книгой работали из-за большого количества фактического материала, часть которого была собрана нашими алтайскими исследователями, - рассказал преподаватель АлтГУ, старший научный сотрудник лаборатории междисциплинарного изучения археологии Западной Сибири и Алтая Николай Серегин.

Три тома «Истории Алтая» охватывают периоды от древнейшего заселения Алтая (палеолита) до современности. Аналогов такой книги о регионе нет, это абсолютно новая работа. Множество данных о раскопках подано иллюстрациями, что заинтересует не только ученых, но и студентов, а также людей, которые не занимаются изучением истории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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