«Хочу яркие, как у пони»: барнаульские девчонки выбирают экзотические косы

Тренду на афрокосы поддались и юные жительницы Барнаула. Все чаще на улицах краевой столицы можно встретить девчушек с цветными экзотическими плетениями.

braid_oks Боксерские косы

Как «Комсомолке» рассказала барнаульский мастер по плетению афрокос Оксана Новикова, детям делают брейды (мелкие косички) и боксерские косы (две крупные). При этом в обычные косы вплетается канекалон. Это цветной искусственный материал, который по структуре похож на натуральные волосы, только он гораздо легче и пышнее.

- Этот тренд около 10 лет назад пришел в Россию из Америки. В Барнауле о нем стали активно узнавать года четыре назад. В последний год в нашем городе появилось больше мастеров по плетению, поэтому эта прическа стала так популярна. За такими косами ко мне приходят и взрослые, и дети, - рассказывает Оксана Новикова.

Мастер по плетению поясняет, что детям до 16 лет нельзя плести «взрослые косы». До этого возраста идет формирование волосяных луковиц, и большой вес искусственного материала может их травмировать. Поэтому девчушкам вплетают 200-300 грамм канекалона, а взрослым разрешено до 600 грамм.

Для тех, кто решился на экзотическую прическу, предоставлена огромная цветовая палитра искусственных прядей. Можно подобрать материал под свой цвет волос или остановиться на ярких оттенках. Кстати, юные жительницы Барнаула чаще выбирают второй вариант.

braid_oks Боксерские косы

- Обычно дети сами просят такую прическу. Тогда ребенок может высидеть несколько часов, пока я буду заплетать. Самой маленькой моей клиентке 2,5 года. Цвета они чаще выбирают яркие. Например, просят сделать, как у персонажа из мультика «Литл пони», - добавляет Оксана.

За такой прической приходят в любое время года и далеко не всегда просят заплести к какому-то событию. В качестве повседневного варианта такая прическа у юных модниц не возбраняется.

braid_oks Брейды по голове

К слову, держится экзотическая красота дольше обычных кос: брейды - от двух до четырех недель, боксерские косы - примерно неделю. При этом аккуратно мыть голову с такой прической можно и нужно. А сам материал (канекалон) одноразовый, поэтому чтобы повторить афрокосу, нужно снова идти к мастеру. По словам Оксаны Новиковой, почти все ее клиенты после первой прически становятся постоянными. Видимо, чудо-косы вызывают у барнаульских модниц небольшую зависимость.

Кстати

Исходя из количества кос, плетение занимает от одного до четырех часов. Брейды (мелкие косички) стоят 140 рублей за штуку, обычно их плетут минимум 4-6 штук. Боксерские косы (две крупные) стоят 1200-1300 рублей.

Чтобы заплести эти экзотические косы, необходимо, чтобы своя длина волос была не меньше 10-12 сантиметров. Стоит отметить, что после того, как косы расплетаются, свои волосы остаются в полном порядке.