2019-09-17T17:50:53+03:00
Общество

«Хочу яркие, как у пони»: барнаульские девчонки выбирают экзотические косы

Необычное плетение обходится родителям в 560 – 1300 рублей
Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Работы Оксаны НовиковойРаботы Оксаны НовиковойФото: из личного архива героя(ев) публикации
Изменить размер текста:

Тренду на афрокосы поддались и юные жительницы Барнаула. Все чаще на улицах краевой столицы можно встретить девчушек с цветными экзотическими плетениями.

braid_oksbraid_oks
Боксерские косы
20 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Как «Комсомолке» рассказала барнаульский мастер по плетению афрокос Оксана Новикова, детям делают брейды (мелкие косички) и боксерские косы (две крупные). При этом в обычные косы вплетается канекалон. Это цветной искусственный материал, который по структуре похож на натуральные волосы, только он гораздо легче и пышнее.

- Этот тренд около 10 лет назад пришел в Россию из Америки. В Барнауле о нем стали активно узнавать года четыре назад. В последний год в нашем городе появилось больше мастеров по плетению, поэтому эта прическа стала так популярна. За такими косами ко мне приходят и взрослые, и дети, - рассказывает Оксана Новикова.

braid_oksbraid_oks
Ободок, фиксация хвост.
22 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Мастер по плетению поясняет, что детям до 16 лет нельзя плести «взрослые косы». До этого возраста идет формирование волосяных луковиц, и большой вес искусственного материала может их травмировать. Поэтому девчушкам вплетают 200-300 грамм канекалона, а взрослым разрешено до 600 грамм.

Для тех, кто решился на экзотическую прическу, предоставлена огромная цветовая палитра искусственных прядей. Можно подобрать материал под свой цвет волос или остановиться на ярких оттенках. Кстати, юные жительницы Барнаула чаще выбирают второй вариант.

braid_oksbraid_oks
Боксерские косы
10 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Обычно дети сами просят такую прическу. Тогда ребенок может высидеть несколько часов, пока я буду заплетать. Самой маленькой моей клиентке 2,5 года. Цвета они чаще выбирают яркие. Например, просят сделать, как у персонажа из мультика «Литл пони», - добавляет Оксана.

За такой прической приходят в любое время года и далеко не всегда просят заплести к какому-то событию. В качестве повседневного варианта такая прическа у юных модниц не возбраняется.

braid_oksbraid_oks
Брейды по голове
20 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

К слову, держится экзотическая красота дольше обычных кос: брейды - от двух до четырех недель, боксерские косы - примерно неделю. При этом аккуратно мыть голову с такой прической можно и нужно. А сам материал (канекалон) одноразовый, поэтому чтобы повторить афрокосу, нужно снова идти к мастеру. По словам Оксаны Новиковой, почти все ее клиенты после первой прически становятся постоянными. Видимо, чудо-косы вызывают у барнаульских модниц небольшую зависимость.

Кстати

Исходя из количества кос, плетение занимает от одного до четырех часов. Брейды (мелкие косички) стоят 140 рублей за штуку, обычно их плетут минимум 4-6 штук. Боксерские косы (две крупные) стоят 1200-1300 рублей.

Чтобы заплести эти экзотические косы, необходимо, чтобы своя длина волос была не меньше 10-12 сантиметров. Стоит отметить, что после того, как косы расплетаются, свои волосы остаются в полном порядке.

braid_oksbraid_oks
Брейды на височек.
12 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Селянин угрожал забить соседку вилами
Мужчина попытался заживо сжечь свою возлюбленную
В Бийске мальчик упал с гаража и получил перелом позвоночника
17-летний подросток оплатил покупку чужой картой
Лучшим гидом-проводником России стал барнаулец
Машина перевернулась на крышу в Барнауле
В центре Барнаула разбирают деревянные дома и нумеруют бревна
ВТБ Лизинг поставил два авиационных тренажера для подготовки пилотов
Более 370 тысяч человек уже привились от гриппа на Алтае
В Барнауле 60 многоквартирных домов на сутки останутся без горячей воды
Пятый слет для детей и родителей из приемных и замещающих семей состоялся на Алтае
После ЧП на плавучем кране погиб человек
Алтайские школьники приняли участие в международной проектной школе в Сочи
«Дракончики» загорелись в Барнауле
46-летний алкоголик из-за ревности зарезал мужчину