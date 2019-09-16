Алтайские ученые вместе с итальянцами построили дом-лабораторию с метеостанцией

Дом-лабораторию построили в алтайском поселке Санниково. Над этим проектом работали итальянские специалисты из университета города Тренто и строительной компании COGI, а также ученые строительно-технологического факультета АлтГТУ. Такое жилище может составить достойную конкуренцию кирпичным домам.

Энергоэффективный дом-лабораторию площадью 80 квадратных метров с использованием «сухих» технологий начали строить в июне. Завершились все работы в середине сентября, но это могло случиться и раньше. Специалисты ждали «волшебные» датчики из Италии.

Торжественное открытиеФото: Олег УКЛАДОВ

- Особенностью дома-лаборатории является то, что в нем находится много датчиков. Их не видно, они спрятаны, датчики наклеены на внутреннюю и наружную поверхности стен, по толщине и в перекрытии. Также здесь поставлена своя метеостанция, которая в режиме реального времени передает всю информацию о климатических параметрах, - говорит декан строительно-технологического факультета АлтГТУ Иван Харламов.

Так, в доме есть две спальни, кухня-столовая, ванная комната и своя котельная. Также в помещении нет радиаторов, везде установлен теплый пол, предусмотрена обменная система вентиляции, стоит рекуператор воздуха, поэтому вся конструкция получается похожей на термос.

- Главная цель этого исследование - не просто строительство умного дома, а достижение высокого уровня комфорта проживания человека в нем. Поэтому дом и оснащен множеством датчиков, которые будут собирать информацию о температуре и влажности и передавать её в университеты Тренто и АлтГТУ для исследования, - объясняют директора компании COGI Джовани Монзини и Марио Гуидотти.

Делегация из Италии и АлтГТУФото: Олег УКЛАДОВ

Стоит отметить, что в ходе строительства даже не использовали подъемный кран, все собирали вручную. А каркас дома и вовсе специально привезли из Милана. Его установили всего лишь за 9 дней! Все остальное время заняла внутренняя отделка дома и устройство сетей.

Чудо-дом строили выпускники АлтГТУ, в том числе и те, кто окончил институт много лет назад. А вот возведением каркаса и обшивкой дома занимались итальянские строители. Так как у специалистов была общая цель – языковой барьер не стал преградой.

Ванная комнатаФото: Олег УКЛАДОВ

- У нас люди боятся таких конструкций, думают, что хорошо только, когда из кирпича. Но это не так – это мы и хотим доказать. Конечно, если ориентироваться на итальянскую фирму, будет очень дорого построить такой дом. Но это возможно повторить с нашими материалами (после того, как мы проведем исследования). Тогда такой дом выйдет дешевле кирпичного на 30%, мы посчитали, - отмечает Харламов.

К слову, на протяжении трех недель дом будет пустовать, в это время специалисты протестируют все оборудование. Как только этот этап будет пройден, в него заедут новоселы – молодая семья с ребенком. Ближайшие пять лет они будут жить в доме-лаборатории. Именно столько продлятся исследования. При этом они периодически будут выезжать на две недели из помещения, чтобы специалисты проводили сравнительный анализ.

Система из ИталииФото: Олег УКЛАДОВ

После эксперимента жильцы «умного дома» смогут выкупить помещение либо оно будет продано. Кстати, по подсчетам экспертов, дом прослужит минимум 50 лет.