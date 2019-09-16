2019-09-16T07:26:31+03:00
Здоровье

«Оружие» против простуды: прививка, облепиха и зарядка

Главный внештатный эпидемиолог Алтайского края рассказала, как уберечься от ОРВИ
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Сезон простуд близитсяСезон простуд близитсяФото: Иван ПРОХОРОВ
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Сезон простуд на подходе. К росту заболеваемости врачи готовы уже с 1 сентября. Пока вспышек ОРВИ в Алтайском крае не произошло, уровень заболеваемости в норме. Первые случаи гриппа ожидаются в декабре. Главный внештатный специалиста-эпидемиолог региона Ирина Переладова советует заранее проводить меры профилактики.

В первую очередь, это прививка, так как именно иммунизация помогает не допустить осложнений. Ежегодная предсезонная иммунизация населения началась в Алтайском крае еще в августе. Сейчас все медучреждения укомплектованы вакцинами от гриппа.

- Каждый год мы имеем вакцину со штаммами вирусов гриппа, которые по прогнозам будут актуальны в сезоне. Сейчас – самое благоприятное время для того, чтобы поставить прививку, - добавила Ирина Владимировна.

Другим способом профилактики являются медикаменты. Сейчас реклама препаратов, которые укрепляют наш организм, крайне популярна.

- Но в любом случае, меры профилактики и назначение БАДов или лекарственных препаратов - задача врача. Именно не среднего медицинского персонала, а врача. Если мы откроем любую инструкцию, то помимо показаний к приему лекарства есть и противопоказания. Всегда нужно советоваться с лечащим врачом. Нельзя пойти в аптеку и сказать «куплю аскорбинку и буду есть, сколько и когда хочу», - отметила Переладова.

Кроме того, не нужно забывать об элементарной культуре здорового образа жизни. Специалисты советуют одеваться по погоде, делать зарядку по утрам, посещать бассейн, чаще гулять и полноценно питаться.

- Мы все очень любим заморские фрукты. Но и Алтайский край богат своими дарами природы, которые экологически чище, так как не подвергаются консервации. Облепиха, малина, другие ягоды, растительные чаи. Но не забывайте посоветоваться с доктором, ведь многие растения являются серьезными аллергенами, - подчеркнула Ирина Переладова.

Но если простуда все-таки вас подкосила – идите к врачу. Самолечение может привести к серьезным осложнениям.

- Никакой речи о том, что «я почитаю в Википедии, посмотрю в медицинской энциклопедии и поставлю себе диагноз», не может быть. Если человек болеет, нужно идти к врачу, - сказала специалист.

ИСТОЧНИК KP.RU

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