Квентин Тарантино «побывал» в Барнауле и «оценил» местный аэропорт

Известный американский кинорежиссёр Квентин Тарантино «побывал» в Барнауле и «пообщался» с местными СМИ. Снимками с такого «значимого события» поделился местный фотограф Алексей Мартышкин.

Фотомонтаж: Алексей Мартышкин

Как в своем аккаунте написал Мартышкин, поводом для «поездки» Тарантино в Барнаул стало участие в праздничных мероприятиях, которые были посвящены Дню города.

Фотомонтаж: Алексей Мартышкин

- Квентин посетил концерт «Будь славен, Барнаул!», фестиваль национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем», выставки «В нашем городе сказки прячутся» и «Город красок и надежд». Также Тарантино, как большой любитель авиации, провел целый день в Международном аэропорту Барнаула, - написал Алексей.

Фотомонтаж: Алексей Мартышкин

Именно снимками из барнаульского аэропорта имени Г.С. Титова и поделился местный фотограф. На них Квентин с большим интересом якобы гуляет по перрону, любуется самолетами и дает интервью журналистам из местных СМИ. Видимо коллеги задавали достаточно серьезные вопросы потому, что у Тарантино в эти минуты было очень задумчивое выражение лица.

Фотомонтаж: Алексей Мартышкин

Само собой, все снимки - фотомонтаж. Идеей такой «фотосессии» Алексей Мартышкин вдохновился после различных мемов и фотожаб из сети. Тема родилась у россиян после визита Квентина Тарантино в начале августа в Москву. Туда он прилетал на российскую премьеру своего фильма «Однажды... в Голливуде». Известный американский кинорежиссер в свободный вечер побывал на экскурсии по Кремлю.

Фотомонтаж: Алексей Мартышкин