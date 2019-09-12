Фестиваль «ФАБРИКАЗАВОД» в Барнауле: афиша мероприятия

«Культурное наследие: перезагрузка» - так называется тема III регионального фестиваля «ФАБРИКАЗАВОД», который пройдет в Барнауле. В центре внимания будут исторические объекты, вокруг которых в краевой столице уже было сломано немало копий. Среди участников мероприятия - видные историки, архитекторы, бизнесмены, археологи. Гостями фестиваля могут стать все неравнодушные к этой теме горожане.

- Мы обсудим актуальные проблемы сохранения и развития культурного наследия, - обещают организаторы, - рассмотрим, как эти объекты могут стать ресурсом для развития города.

В программе фестиваля – мастер-классы, семинары, доклады, лекции, выставки, экскурсии. Пройдет даже исторический квест.

Гостьей мероприятия станет Мария Леонтьева из Казани, социолог, городской исследователь и модератор, эксперт сети Центров прикладной урбанистики, участник проекта «Концепция устойчивого развития исторического поселения «Казань». Она расскажет об опыте сохранения и развития культурного наследия в красивейшей столице Татарстана.

Программа фестиваля «ФАБРИКАЗАВОД» в Барнауле

13 сентября

АГИК

Адрес: Ленина, 66

10.30 - 11.15 - Торжественное открытие фестиваля. 11.15 - 13.15 - Панельная дискуссия «Актуальные вопросы сохранения и развития наследия Барнаула». 13.15 - 14.00 – Выступление Марии Леонтьевой на тему «Комплексный подход к сохранению и развитию исторического центра города» (на примере Казани). 14.00 - 14.30 - Лекция «Современные окна для исторических зданий и памятников архитектуры».

Музей «Город»

Адрес: ул. Л .Толстова, 24.

15.30 – 16.00 - Открытие выставки «Немцы на Алтае»

16.15 – 18.00 - Экскурсия-практикум по историческому городу (сбор у музея).

14 сентября

Алтайский государственный краеведческий музей

Адрес: ул. Ползунова, 46 10.00 - 13.00 - Проектный семинар по формированию механизма участия горожан в сохранении наследия и развития исторического центра города.

Театральная площадка «Арт-Спичка»

Адрес: ул. Ползунова, 37

13-00 - 14.00 - Городской скетчинг от арт-галереи «Бандероль» (сбор у входа в «Арт-Спичку»).

14.00 - 15.00 - Мастер-класс по изготовлению кирпича (также сбор у входа).

Квест

14.30-16.30 - Исторический квест (сбор у сцены в парке Центрального района, пр. Социалистический, 11), справки по тел. 8-960-954-44-45.

15 сентября

Бесплатные экскурсии по предварительной записи по телефонам 8-952-007-20-70, 8-913-269-02-27

12.00 - 15.00 - Экскурсия в мемориальный дом-музей В.А. Раменского (ст .Озерки, Тальменский район). Сбор у Молодежного театра Алтая (ул. Калинина, 2).

12.00 - 13-30 - Экскурсия «Барнаул - горнозаводской» (сбор у ворот парка «Центральный», пр. Социалистический, 11).

12.00 - Экскурсия «Барнаул - купеческий» (сбор у ворот парка «Центральный»).

12.00 - 13-30 - Экскурсия «Улицы первой половины 20 века» (сбор у ворот парка «Центральный»).

12.00 – 13-30 - Пешком по Петропавловской (сбор у ворот парка «Центральный»).

14.00-15.00 - Экскурсия по Барнаульскому сереброплавильному заводу (сбор у музея «Мир камня», Ползунова, 39)

Выставки в рамках фестиваля «ФАБРИКОЗАВОД»

1. Выставка в выставочном зале Института дизайна и архитектуры АлтГТУ «Инновационные поиски молодых архитекторов» (ул. Димитрова, 73Б).

2. Выставка «Барнаул – динамика образа» (Алтайский государственный краеведческий музей Ползунова 46).

3. Выставка «Барнаульских окон негасимый свет» (галерея «Турина гора», ул. Димитрова 85 а).

4. Выставка «Немцы на Алтае» (музей Город, ул. Л. Толстова, 24).

Вход на мероприятия свободный.