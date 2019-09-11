Домофонные войны: кто и зачем срезает оборудование в барнаульской многоэтажке

На улице Энтузиастов, 20 происходит настоящая домофонная война. Домофоны компании «Дом.ru» то и дело скручивает конкурирующая фирма «Домофон-Сервис». А от неудобств при этом страдают жильцы дома.

Совет дома постановил

Раньше на дверях этого многоквартирного дома стояло оборудование компаний «Домофон-Центр» и «Домофон-Сервис». Этим летом, по словам главы Совета дома, собственники решили сменить обслуживающую компанию. С августа договор был заключен с «Дом.ru». Как сообщила председатель Совета дома Любовь Мосина, все было законно: проведена рабочая встреча, получено согласие совета, составлен протокол и подписан договор с новой организацией. «Дом.ru» установил свое оборудование. После этого начались проблемы с прежним поставщиком услуг.

Позиция «Дом.ru»

По данным нового поставщика, компания «Домофон-Сервис» несколько раз незаконно демонтировала чужое оборудование, это началось с 8 августа. Новые домофоны «Дом.ru» оснащены видеокамерой, которая зафиксировала сотрудников организации «Домофон-Сервис».

Еще один ночной монтажник. Фото: пресс-служба Дом.ru

Те выкручивали домофоны и увозили их в неизвестном направлении. После странного «демонтажа» «Дом.ru» подал заявление в полицию по факту хищения панелей и восстановил оборудование за свой счет. Однако еще несколько раз домофоны снимали и вывозили.

Директор барнаульского филиала «Дом.ru» Евгений Макагонов заявил, что ущерб от действий конкурентов уже составил около полумиллиона рублей. Также он утверждает, что из 26 пропавших домофонов сотрудниками полиции изъяты только 15. Один раз работники «Дом.ru» успели застать конкурентов во время демонтажа оборудования. На место вызвали полицию. Тогда в машине директора фирмы и были найдены два похищенных домофона.

- Чтобы избежать дополнительных затрат, мы обратились к услугам частной охранной компании. Жители дома также бдительно следят за происходящим в их дворах, - сообщил Евгений Макагонов.

Как рассказали в пресс-службе «Дом.ru», два события 8 и 10 августа произошли утром в рабочее время. А в другом случае сотрудники «Домофон-Сервис» стали снимать оборудование в час ночи и в 5 утра.

Ночной «демонтаж» домофона. Скриншот. Предоставлено жителями дома

Жильцы дома до сих пор сообщают об исчезающих домофонах. Последние «махинации» были замечены 5 сентября. Проживающий в многоэтажке Илья Чурсин рассказал, что уже в седьмой раз панель с его двери подъезда снял неизвестный - в час ночи он с помощью шуруповерта выкрутил домофон и скрылся. Житель дома отметил, что его «в принципе устраивала работа предыдущей компании, пока не началась схватка за многоквартирный дом».

Позиция «Домофон-Сервис»

В компании пояснили, что сначала срезали оборудование конкурентов, потому что их никто не уведомил о расторжении договора. Также организация настаивает на том, что обслуживающую компанию выбрали незаконно. У «Домофон-Сервиса» заключены контракты с каждым жителем многоквартирного дома отдельно. Поэтому, как считают в компании, решение Совета не может удовлетворять потребностям большинства жильцов. К слову, в сети появились документы, на которых жители первого подъезда направили коллективное заявление в компанию «Дом.ru», где они выражают «несогласие на замену домофонного оборудования и требуют работы по его замене до проведения общего собрания не производить».

Решение жильцов дома

В то же время некоторые жильцы рассказывают, что общие собрания и не проводились, что действительно может говорить о том, что Совет дома неправомерно принял решение о смене обслуживающей компании. Однако есть оговорка – если жители дома ранее наделили Совет полномочиями на такие решения, то все условия были соблюдены.

- Вообще не поняла смысл что-либо менять, все нормально работало, кто и что за жильцов решил, мутная история. Да я ни о каком собрании ничего знать не знала, и с нашего подъезда люди тоже не в курсе всех дел. Управление дома решило, а причины нам так и не были объяснены, - рассказала жительница дома Елена Лисина.

По решению суда

Ночной «демонтаж» домофона. Скриншот. Предоставлено жителями дома

Местные жители вызывали полицию и писали коллективные заявления, обнаружив пропажу домофонных панелей. В МВД по Алтайскому краю провели проверки и отказали в возбуждении уголовных дел. В ведомстве сообщили, что жители дома должны обратиться с иском в суд и разбираться в гражданско-правовом поле, так как они заключали договоры с обеими компаниями.

- В отдел полиции по Индустриальному району подано 7 заявлений по факту хищения домофонных панелей. На данный момент по двум из них мы получили отказ от возбуждения уголовного дела. Ни одно видео с наших домофонов с лицами злоумышленников полицией не изъято. На данный момент действий в отношении лиц, срезающих наши домофоны, предпринято не было. Мы надеемся, что органы правопорядка разберутся в ситуации и дадут компетентную оценку данным действиям. Затронуты, в том числе интересы и права жильцов, так как в периоды восстановления оборудования подъезды оставались открытыми, - рассказывает директор барнаульского филиала «Дом.ru» Евгений Макагонов.

Жители многоквартирного дома по адресу ул. Энтузиастов, 20 устали от «войн» и с нетерпением ждут перемирия сторон.