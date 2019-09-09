В Барнауле открылась выставка девочки, рисующей без рук

«Девочка, влюбленная в жизнь» - так называется выставка 12-летней художницы Аллы Кощеевой, открывшаяся в Государственном художественном музее Алтайского края. В экспозиции представлено более 50 картин, написанных Аллочкой в разном возрасте. Здесь и загадочные горы, в которых живут радуги и сверкают изумительные кристаллы, и сказочные птицы с оперением розового рассвета, и линии судьбы, вьющиеся в разноцветных мирах.

В рисунках юной художницы нет темных красок, они все радостные, светлые. Трудно поверить поначалу, что их автор – девочка, которая родилась с тяжелым заболеванием - врожденной аплазией (недоразвитостью) предплечий и обеих рук.

Елена Кощеева: «Я умерла и воскресла»

Алла с мамойФото: Олег УКЛАДОВ

- Я помню этот шок в роддоме, - рассказала «Комсомолке» мама Аллы Елена Кощеева. - Всю беременность ходила нормально, не было никаких патологий. А после родов врачи объявили, что мне лучше отказаться от ребенка, что моя дочь обречена на жизнь «растения».

По словам Елены, в те дни ей хотелось умереть.

- Я ходила как сомнамбула, не чувствовала, к примеру, чай горячий или холодный. Даже вкуса его не ощущала. Меня с нервным срывом отправили в одну больницу, дочь - в другую. Я практически не спала, не могла есть, все плакала, а потом вдруг вздрогнула от мысли, что мою малышку будут показывать как экспонат, как урода, поняла, что я должна спасти ребенка от этой участии и дома для инвалидов. Я рванула в детскую больницу, забрала дочку и после этого сама воскресла. Появился стимул, я сказала сама себе: сделаю все возможное, но моя дочь не будет «растением».

Елена придумывала для дочери развивающие игры, к примеру, сама делала цветок с разными лепестками (один из кожи, другой из щелка, третий из дерева), девочка тянулась к ним, трогала, изучала. Когда Алле было полтора года, на балконе появилась песочница, девочка училась играть с песком, уже тогда пытаясь рисовать ручками.

- Когда потом, она вышла во двор и спокойно пошла играть в песочницу, соседи ахнули, а когда она с легкостью своими ручками без кистей научилась ловить мяч, застыли от изумления - вспоминает Елена.

Алла КощееваФото: Олег УКЛАДОВ

Знаковые встречи

Когда Алле было три года, ее талант заметил художник-кукольник Борис Щербаков. Благодаря ему девочка обучилась рисованию по специальной китайской методике.

- Борис Андреевич говорил, что у Аллы свое интересное видение, надо только немного помочь, - рассказывает Елена Кощеева. - Другой любимой преподавательницей Аллы стала Ирина Озолина, руководившая художественной студии «Мечтатели».

Четыре года назад нашу талантливую землячку пригласили в студию программы «Сегодня вечером» Андрея Малахова. Программа была посвящена Нику Вуйчичу, который 36 лет назад родился не только без рук, но и без ног. Сегодня этот улыбчивый человек – оратор, меценат, писатель, счастливый отец четырех детей. Ник и Алла были очарованы друг другом, юная художница с порывом обняла Ника своими маленькими ручками.

"Сегодня вечером" Андрея Малахова с участием Аллы Кощеевой (11.04.2015).

Сказки «Синеглазки»

Сегодня Алла учится в обычном образовательном лицее - одноклассники ее обожают. На уроках труда она первая научилась пришивать пуговицу и вязать крючком с помощью двух своих пальчиков, помогая зубками. У них с мамой даже есть свой кукольный театр «Синеглазка». Елена пишет сказки, где герои-бабочки, нарядные бурундуки, любопытные страусята попадают в интересные приключения, а потом они вместе с Аллой делают кукол, которые оживают.

На открытии выставки гости увидели отрывок одного таких спектаклей, а еще героиня торжества сказала, что любит свой родной город всем сердцем и обожает разгадывать его загадки, которых очень много.

На открытии выставки гости увидели отрывок спектакля театра "Синеглазка"Фото: Олег УКЛАДОВ

Подсказка КП

Выставка «Девочка, влюбленная в жизнь»

Где: Государственный художественный музей (Барнаул, Горького, 16)

Когда: До 22 сентября

Цена билета: 15-30 рублей

Алла КощееваФото: Олег УКЛАДОВ

Картина АллыФото: Олег УКЛАДОВ

Картина АллыФото: Олег УКЛАДОВ

Картина АллыФото: Олег УКЛАДОВ

Картина АллыФото: Олег УКЛАДОВ