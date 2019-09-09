Три года в санатории – плюс шесть лет к жизни

Если вы три года подряд ездите в санаторий и проходите там лечение, это прибавит шесть лет жизни.

- Плюс 15 лет к жизни дает регулярное посещение санатория и проведение курсов санаторно-курортного лечения, - говорит главный врач алтайского санатория «Алтай-West». - Такие исследовательские данные были озвучены на недавнем форуме «Здравница», который проходил в Алуште.

Один из майских указов президента гласит о том, что в стране нужно создать систему, которая будет сберегать здоровье работающего населения, пенсионеров и, конечно же, детей.

- На сегодняшний день уже подготовлен ряд документов, регламентирующих деятельность санаториев и способствующих увеличению числа отдыхающих в них, - заявил президент Национальной курортной ассоциации Александр Разумов во время недавнего визита на Алтай.

Санаторный отдых на АлтаеФото: Алтайтурцентра

Не будет преувеличением назвать Алтайский край флагманом санаторно-курортной отрасли нашей страны. У нас есть все, для того, чтобы человек мог оздоровиться – термальные источники с радоновыми водами, целебные грязи, панты алтайского марала, богатый аэроионами воздух и т.д. Причем в разных районах Алтайского края – свои уникальные преимущества, с которыми журналисты смогли лично ознакомиться во время пресс-тура, организованного Алтайтурцентром.

Белокуриха

Естественно, говоря о санаториях Алтайского края, первым делом на ум приходит Белокуриха, которую называют сибирским Давосом. Нет, это не Давос. Лучше.

- Белокуриха уже в восьмой раз признана лучшим городом-курортом федерального значения, обойдя Сочи, Краснодарский край и некоторые кавказские курорты, - говорит генеральный директор АО санаторий «Алтай» Марина Попеляева. - Развитие Белокурихи как санаторно-курортного комплекса шло постоянно – и в советское время, и в постсоветское, и сейчас. Даже в самые трудные годы курорт жил, развивался. Три санатория Белокурихи («Алтай-West», «Россия», «Курорт Белокуриха», - прим. авт.) в течение уже десяти лет стабильно входят в топ-10 лучших санаториев страны.

Кроме того, в настоящее время несколько санаториев алтайского города-курорта участвуют в эксперименте на получения международного сертификата «ЕвроСпа» Национальной курортной ассоциации.

Санаторный отдых на АлтаеФото: Алтайтурцентра

- Наличие этого сертификата дает возможность жителям Европы приехать к нам и потом через страховые организации получить возмещение за проведенное санаторно-курортное лечение. На самом деле, нам и наших гостей достаточно, наполненность санаториев практически 100%, однако данный факт – подтверждение высокого уровня наших услуг, соответствующего высшим мировым стандартам, - говорит Марина Пепеляева.

Главные лечебные факторы Белокурихи – это минеральные воды и воздух, богатый аэроионами, который активно стимулирует защитные функции организма.

- Все санатории Белокурихи работают на одной и той же минеральной воде. Главная специализация курорта - лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата. Поэтому, если к нам обратятся клиенты с гастритом, заболеванием желудка, мы не лукавим и откровенно говорим, что для этого лучше подойдут кавказские курорты с их водами, - говорит Юлия Федина, начальник отдела маркетинга санатория «Россия». - А вот в случаях, когда, например, болит спина, суставы, но еще неплохо было бы подлечить и желудок – тогда это точно к нам! Заболевания желудочно-кишечного тракта на курортах Белокурихи – это уже вторично.

Санаторный отдых на АлтаеФото: Алтайтурцентра

Недродержателем скважины с целебным радоновым источником является санаторий «Белокуриха».

- Именно поэтому мы единственные на курорте, кто может себе позволить бассейн с минеральной водой. Купание в нем значительно улучшает результат лечения, так как вода обладает мощным противовоспалительным эффектом, - рассказывавет главный врач санатория «Белокуриха» Оксана Корвякова.

Кстати, по словам Оксаны Павловны, тенденция современности такова, что сейчас в санаториях стало довольно много пациентов-психосоматиков. Это настоящая проблема 21 века – сказываются бешеный ритм жизни и постоянные стрессы.

- Это категория людей, у которых нет как таковых нарушений, все органы функционирует нормально, но «центральный компьютер» подвисает. Поэтому психотерапевты у нас никогда не сидят без дела, используя всевозможные практики, начиная от гипноза, заканчивая арт-терапией, нейрографикой и так далее, - говорит Оксана Павловна.

Впрочем, для врачевания души в Белокурихе есть не только психотерапевты. Так, в санатории «Россия» работает аюрведа-центр, в котором специалист из Индии Бхаскар Парими проводит различные энергетические практики, например, звукорезонансные сеансы с поющими тибетскими чашами, направленные на снятие стресса и восстановление внутренней гармонии. Центр планируют расширять, поэтому совсем скоро в Белокурихе будет свой Тибет.

Санаторный отдых на АлтаеФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Бийск

В Бийском районе, возле села Стан-Бехтемир есть уникальный источник с минеральной водой, содержащей серебро. Его так и назвали - «Серебряный ключ». Минерализация воды здесь не более 0,4-0,6 г/литр.

- Эта вода способна растворять камни, особенно в мочевых путях, образовавшиеся на фоне пиелонефрита и других воспалительных процессов, - рассказывает главный врач санатория «Рассветы над Бией» Евгений Лебедев. – Вообще, наш санаторий единственный в стране, специализирующийся на лечение камней в почках.

Однако далеко не все про это знают. К сожалению, заполненность уникального санатория оставляет желать лучшего. А ведь для многих лечение здесь могло бы стать настоящим спасением. Ведь только в Алтайском крае в год выявляется более 10 тысяч пациентов с мочекаменной болезнью.

Барнаул и окрестности

Даже городские и пригородные санатории Алтайского края славятся тем, что у них буквально под боком есть уникальные природные факторы. Например, в «Сосновом бору» чуть ли ни за оградой добывают целебный торф, который содержит в себе более 50 активных органических веществ.

Санаторный отдых на АлтаеФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

- Мы единственные за Уралом применяем торфолечение. Это самый эффективный вид грязелечения, который показан при любых хронических заболеваниях. Особенность торфолечения еще и в том, что пенсионеры и люди с кардиозаболеваниями его переносят намного легче, - говорит Анатолий Федорович Седов, заместитель генерального директора по лечебной работе санатория.

А санаторий «Барнаульский», который находится в черте города, славится вертеброневрологическим центром. При заболеваниях позвоночника и суставов многие врачи отправляют пациентов сюда – в итоге иногда после прохождения курса удаётся избежать операции.

Одним словом, в какой бы алтайский санаторий вы не поехали – везде найдется что-то уникальное, особенное. Не даром говорят: «За здоровьем – на Алтай». И это 100% так. Ведь здесь даже воздух лечит!

Кстати

Топ-5 мифов о санаториях

Отдых в санатории – это «совок»

Инфраструктура многих российских санаториев до сих пор осталась на уровне советского времени – туда попадаешь, словно на экскурсию в прошлое. Однако большинство алтайских санаториев держат марку, не уступая лучшим европейским курортам – комфортабельные номера, ухоженные парковые зоны с красивейшими ландшафтами, разнообразное вкусное питание. Побывав в нескольких таких санаториях, могу с уверенностью сказать – здесь ничуть не хуже, чем в лучших зарубежных отелях. К тому же плюсом идет лечение.

Санаторный отдых на АлтаеФото: Алтайтурцентра

В санаториях отдыхают одни пенсионеры

Нет. Если вы пройдетесь по той же Белокурихе, то увидите множество семей с детьми. На ресепешене почти во всех санаториях стоят коляски. Молодежь в последние годы «раскусила» отдых в санаториях, которые начинают составлять конкуренцию турецкому берегу.

Санаторий - это дорого

Спорный вопрос. В Алтайском крае есть санатории, так сказать, на любой кошелек. От эконом-класса до премиум. Естественно, от стоимости во многом будут зависеть и условия вашего пребывания. Поэтому тут уже придется выбирать.

Средний ценник на путевку в санаторий Белокурихи в пик летнего сезона – 4-4,5 тысячи рублей в сутки с человека. В эту сумму включено проживание, трехразовое питание и лечение! То есть за 10 дней выйдет около 45 тысяч рублей. Примерно за такую же стоимость можно съездить на море, но не факт, что у вас будет система «все включено» и нужно понимать, что санаторно-курортного лечения вы при этом тоже не получите. Так что преимущества очевидны.

Санаторный отдых на АлтаеФото: Алтайтурцентра

Санатории – это скучно

Честно сказать, до недавнего времени я тоже так думала. Но сейчас кардинально переменила свое мнение. Почти все санатории организуют досуг для отдыхающих – бассейны, сауны, разнообразные экскурсии, концерты, просмотры фильмов, вечера отдыха, караоке, спортивные площадки, зимой – катание на коньках, лыжах и т.д. Для детей тоже проходит множество мероприятий – мастер-классы, театры, аниматоры. Одним словом, если вы не ленивый, то точно найдете себе занятие и скучать в номере не придется. Например, в санатории «Сосновый бор» есть уникальных музей предметов русской старины, в «Барнаульском» - вольер с мишками, за которыми очень интересно наблюдать и т. д.

Отдых только с лечением

А вот и нет. Сейчас появилась новая тенденция – санатории приглашают просто приятно провести выходные. И вовсе не обязательно покупать лечение. Так, в Белокурихе есть курортный отель «Беловодье», который как раз работает в данном сегменте – отличные номера, высший сервис, аквапарк, сауны. А для тех, кто пожелает – может пройти процедуры в медцентре. Здесь есть даже специалист, который лечит зависимость от компьютерных игр!

Санаторный отдых на АлтаеФото: Алтайтурцентра

Санаторный отдых на АлтаеФото: Алтайтурцентра

Санаторный отдых на АлтаеФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Санаторный отдых на АлтаеФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Санаторный отдых на АлтаеФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Санаторный отдых на АлтаеФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Санаторный отдых на АлтаеФото: Алтайтурцентра

Санаторный отдых на АлтаеФото: Алтайтурцентра

Санаторный отдых на АлтаеФото: Алтайтурцентра