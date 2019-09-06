Раскрыта тайна военной стеклянной фляжки из Барнаула

Старая стеклянная фляжка из музея «Мир времени» хранит в себе память о 7 сентябре 1941 года. Ценный экспонат был передан в музей краеведами Руфиной и Алексеем Малютиными. А после оказалось, что фляжка тесными узами переплетена с историей их семьи.

Погибший батальон

- Стеклянную находку обнаружили в Карелии местные поисковики и подарили коллегам в благодарность за подвиг предков, - рассказывает руководитель музея «Мир времени» Ирина Заречнева, сделавшая интересное исследование, связанное с этим раритетом. - Именно на Карельский фронт отправился 19 августа 1941 года из Бийска Маршевый батальон. Это был 1021 боец - преимущественно жители Алтая, вооруженные одними винтовками. Они никогда раньше не служили в армии. Призывники даже не знали, куда их везут. Ближе к Карелии их разделили на два батальона.

Уже 7 сентября бойцы второго батальона (400 человек) вступили в тяжелейший бой, остановили финнов и фактически своими жизнями спасли от окружения и разгрома 27-ую дивизию. К концу того страшного дня в живых осталось несколько человек, которые еле стояли на ногах…

Найденная фляжка связана с Василием Невежиным – отцом Руфины МалютинойФото: предоставлено музеем

Сегодня в селе Ругозеро в Карелии установлены мемориальные доски с фамилиями алтайских героев. Благодаря поисковой работе установлены имена 364 человек из 400 воинов, погибших в том ожесточенном бою. Поисковые работы на местах сражений продолжаются.

- Именно здесь и была найдена стеклянная фляжка с Алтая, - рассказывает Заречнева.

Причем долгое время считалось, что на Карельский фронт она попала не раньше 1942 года. Есть воспоминания старейших работников Акутихинского стекольного завода, в которых говорилось, что именно тогда эти фляжки начали выпускать. Однако выясняются некоторые другие подробности. Поработав в архивах, Заречнева раскопала интересные факты, связанные с уникальным стекольным заводом на Алтае.

Новые факты о легендарном заводе

Завод, где выпускались эти фляжки, появился в селе Акутиха в 1911 году. Его построили после того, как в 1908 году сгорел первый на Алтае стеклозавод в селе Соколово. Тот был построен в 1873-м для нужд Иткульского спиртового завода известным предпринимателем, коллежским советником Платоновым. После пожара многие мастера стеклодувы переехали в Акутиху, чтобы продолжить свое дело.

Новый Акутихинский завод представлял собой деревянное здание - 35 метров в длину, 40 метров в ширину. Внутри была ванная-печь, варившая 16-18 тонн стекла в сутки. Вначале завод выпускал хозяйственную посуду: кринки, банки, четверти, тарелки, блюдца. Накануне войны в производстве появились спиртовые и пивные бутылки, хозчетверти.

Ирина Заречнева нашла производственные документы, подтверждающие ее гипотезу о том, что фляжки начали выпускать в начале войны. И один из них ошеломил как саму исследовательницу, так и семью краеведов Малютиных.

Производственный расчетФото: предоставлено музеем

Представьте себе, на производственных расчетах, обнаруженных в деле 1941 года, стоит фамилия директора Казакова и начальника планового отдела Невежина. А Василий Петрович Невежин – отец Руфины Васильевны Малютиной. Он был призван в тот самый Сибирский батальон, погибший на Карельском фронте 7 сентября 1941 года.

- Когда я сообщила эту информацию Руфине Васильевне, она была потрясена, - говорит Заречнева. - Ведь та самая фляжка, которую она сама привезла и подарила нашему музею, оказалась тесно связанной с ее отцом.

В семье Малютиных до этого не знали, что отец Руфины Васильевны занимался разработкой стеклянных фляжек. И, как знать, может быть, именно эта, теперь музейная ценность, была с ним в смертельном бою 77 лет назад 7 сентября.