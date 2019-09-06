Записаться онлайн к врачу теперь можно только через сайт Госуслуги

С 1 сентября в Алтайском крае отключили интернет - регистратуру медрег22.рф. Теперь жители Алтайского края могут записаться на приём к специалистам на портале Госуслуг и через его приложение.

Так сейчас в регионе на едином портале государственных услуг зарегистрировано практически все взрослое население - 1,5 миллиона человек. Да и этот портал уже давно используют по всей России.

Почему отключили медрег22.рф

Сейчас приложение медрег22.рф не работает, а если зайти в интернет-регистратуру через компьютер, то автоматически переадресовывает на портал Госуслуг. Именно через эту платформу теперь можно записаться к специалистам. Этот ресурс гарантирует безопасность личных данных и имеет больший функционал.

- На этом ресурсе стандартизированы средства защиты информации и предусмотрена авторизация пользователя и его подтверждение. Когда человек записывается через госуслуги, мы точно знаем, кто это, так как есть все данные. На медреге мы не можем этого сделать, и развивать его было дорого, да и нет смысла плодить много ресурсов. А на госуслугах можно предоставить все в одном месте, - рассказывает Виталий Азанов, директор КГБУЗ «Алтайского краевого медицинского информационно-аналитического центра».

Как записаться к врачу через Госуслуги

Чтобы записаться на прием к врачу через единый портал государственных услуг нужно сначала зарегистрироваться и подтвердить личность через ближайший центр обслуживания. Если же учетная запись уже есть – просто выполнить вход. Потом надо найти раздел «Мое здоровье», там вы сможете записаться на прием к нужному специалисту.

Кстати, больница, к которой вы относитесь, может не отобразиться в системе. Поэтому нужно взять паспорт, полис и СНИЛС, подойти в регистратуру и попросить, чтобы вас прикрепили.

К каким врачам можно записаться по интернету

Помимо терапевта жители Алтайского края могут записаться через Госуслуги и к другим специалистам. Всё зависит от комплектации каждой больницы и наличия в них различных врачей. Также если кто-то из специалистов в отпуске или же расписание на момент вашего посещения портала не обновлено, запись может временно не отображаться.

- К узким специалистам запись открыта далеко не ко всем. К некоторым нельзя попасть, минуя терапевта. Это прописано в указе Минздрава. По узким специалистам проблема есть, но если мы откроем запись напрямую, то будет много необоснованных обращений. А так в регистратуре работаю медицинские сотрудники, которые могут маршрутизировать пациентов, - объясняет Виталий Азанов.

Кстати, при записи к терапевту система отображает специалистов со всех участков. Это сделано для того, чтобы у пациента было право выбора. Сейчас этот вопрос прорабатывается, в дальнейшем запись к врачу могут сделать удобнее.

Что ещё нового

Уже в следующем году жители региона также смогут через Госуслуги вызвать врача на дом, выбрать страховую компанию, получить результаты своих лабораторных исследований и выписки из стационаров.

- Это произойдет примерно ближе к концу января 2020 года. Некоторые больницы начнут передавать результаты в электронном виде, дальше количество медицинских учреждений будет увеличиваться. Завершим все работы в Алтайском крае к концу 2021 года, - добавляет директор КГБУЗ «Алтайского краевого медицинского информационно-аналитического центра».

Старая система

Несмотря на нововведение, альтернативный способ записи к врачам останется. При желании жители региона могут брать талоны лично, минуя очередь в регистратуре. Либо записываться по телефону. Такой способ, скорее всего, будет наиболее удобным в основном для пенсионеров.