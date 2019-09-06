2019-09-06T08:59:22+03:00
Происшествия

«В пасть засунули петарду и взорвали»: алтайские волонтеры подобрали в поле умирающего пса

Сейчас его выхаживают ветеринары из Кемерово
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Фото: собачья передержка - "Маячок" в КемеровоФото: собачья передержка - "Маячок" в Кемерово
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Вываливающаяся щека, кровь, многочисленные раны и боль в глазах. Нет, это не фильм ужасов, а реальная история – итог жутких издевательств над беззащитным животным. Кемеровские ветеринары борются за жизнь пса из Алтайского края, которого спасли наши волонтеры. Что именно произошло с собакой, до сих пор никто точно не знает, но, по всей видимости, в его пасти взорвали петарду.

Как пишет «МК на Кузбассе», алтайские волонтеры обратились к кемеровским зоозащитникам с просьбой взять на лечение и реабилитацию молодого кобеля ротвейлера. Собаку сначала доставили в кузбасский город Таштагол, а затем перевезли в Кемерово.

Пса нашли в полях на территории Алтайского края. На шее была затянута бельевая веревка, впившаяся в кожу настолько сильно, что ветеринарам пришлось потрудиться, чтобы освободить собаку.

«История эта потрясла просто. С нами связались две неравнодушные и добрые девушки - Олеся и Елена. Они нашли изуродованную собаку. Как могли, девушки лечили и выхаживали животное, но у них нет всех условий для реабилитации. Спасибо им, что не прошли мимо и не бросили умирать, а также оплатили ротвейлеру дорогу до нас. Изначально по фото мы думали, что его таскали за машиной и взорвали петарду или бомбочку в пасти, фото просто треш. Сегодня Майя Лузянина привезла пса из Таштагола в Кемерово. Молодой кобель ротвейлера в ужасном состоянии... Теперь это Джексон, и мы будем его лечить», - рассказали в кемеровском приюте «Маячок».

В клинике уже сделали рентген и приступили к лечению Джексона. На снимке видно, что внутри бедняги застряли осколки дроби. Это значит, что в пса стреляли.

«Из хороших новостей - кости целы, челюсть не сломана. Из плохих - все гниет, отек, воспаление, гниющие раны глубокие. Пока оперировать нельзя. По анализам тоже не все хорошо, скорее всего, на фоне воспаления. Джексон адекватный и умный, в клинике всем предлагал свою лапу... Он не стал злым, несмотря на то, что с ним сделали. Впереди долгая реабилитация, прогнозов пока никаких. Но мы будем бороться за него», - добавили в приюте.

А пока все неравнодушные могут помочь собаке пойти на поправку и получить все необходимые медикаменты. Обсудить помощь можно с ее куратором по имени Маргарита. (телефон 8-923-508-29-42).

ИСТОЧНИК KP.RU

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