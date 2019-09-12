Почему гламурная москвичка променяла морской отдых на алтайские места силы

Римские каникулы с подружками, день рождения на французском побережье, закаты с бокалом шампанского в Монтенегро – все это прекрасно, но раз за разом, душа призывает гламурную москвичку Диану Гибадулину в место силы - на Алтай.

Вот уже на протяжении пяти лет девушка ходит в походы на Алтай. Шпильки и юбки она с большим удовольствием откладывает на потом. Максимум, что может понадобиться из девичьего гардероба – легкое платье или сарафан, да и то для одной лишь цели – сделать эффектное фото на фоне великих алтайских гор или на раскатистых цветочных лугах.

dianagibadulina Моя любимая стоянка у ручья Тухман среди кедров и лиственниц.

- Алтай – это место для тех, кто готов к изменениям и готовности узнать что-то о себе. Многих Алтай не пускает. Алтай, моя любовь, мой глоток свежего воздуха, лёгкость и полет. Это путешествие получается особенно красивым, глубоким и полным гармонии и счастья, - пишет на своей странице в Instagram путешественница.

Девушка признается, что когда ее друзья слышат, что она в очередной раз собирает рюкзак, чтобы отправиться на Алтай, они, мягко говоря, удивляются. Многие откровенно не понимают, что она там нашла.

- Я много путешествую, видела десятки стран, в том числе жила в Индии в нетуристическом мегаполисе. Но Алтай перевернул мои представления о путешествиях и красоте первозданной природы. К тому же сама поездка проходит в необычном формате «я еду в дикие места». Тайга, где нет людей, связи, электричества и магазинов. Только фантастические виды, мощь природы, на фоне которой я чувствую себя песчинкой в этой вселенной. Такая красивая и родная Россия, которую многие с этой стороны совсем не знают, - объясняет Диана.

dianagibadulina Когда собирала вещи, думала, что мне хватит защиты от солнца 50 SPF, моего базового крема и нескольких масок.

Ощущения, когда ты сидишь у костра на открытой местности, вокруг тебя только трава и шум деревьев и падающего, а над головой звездное небо – это просто космос. В нашем урбанистическом мире такого умиротворения и безмятежья сложно добиться, а потребность есть! Именно поэтому все больше людей стремится на Алтай.

Последнее путешествие в место силы закончилось месяц назад, но снимки из похода Диана до сих пор публикует в своем аккаунте и абсолютно все без исключения с восторженными эпитетами.

- Любимый Алтай, горы, кони. 10 дней без связи и полное погружение в тишину, красоту и связь с природой. Мне ещё потребуется время осознать все то, что с нами произошло. Буду делиться, - пишет она. - Нам в этом году очень повезло с погодой. Как только солнце выходит, становится очень жарко. Поэтому я заныривала в ледяную воду +5 градусов почти каждый день, и это был самый большой кайф. Людей мало, я отходила подальше от лагеря, выбирала полянку у реки, ныряла, потом грелась, загорала с таким видом. Ощущение полного слияния с природой.

dianagibadulina Алтай, моя любовь, мой глоток свежего воздуха, лёгкость и полет. Это путешествие получается особенно красивым, глубоким и полным гармонии и счастья

Основная часть походов Дианы Гибадулиной проходит на конях, и москвичка не упускает возможности рассказать и о них.

- Кони – удивительные и очень умные и чуткие животные. Понять его характер, найти подход, подружиться, да ещё и заслужить авторитет, чтобы конь слушался и уважал – это отдельная очень ресурсная история про любовь. Конь, который везёт тебя весь поход, достаётся не просто так. Его характер, манеры и реакции могут рассказать многое о нас самих. А путь совместный и взаимоотношения – лучшей терапией. Я каждый раз влюбляюсь в своего коня и со слезами прощаюсь, - признается она.

dianagibadulina Долгожданная встреча 2 года спустя с замиранием сердца.

Конечно, говорит путешественница, в любом походе надо быть осторожным. Но может пригодиться и страховка, а впрочем, многое зависит от самого человека. И все же лучше подстраховаться. Та же прививка от клещевого энцефалита совершенно точно не будет лишней. Даже если присосется клещ – это будет настоящим спасением, потому что быстро добраться до больницы в горах точно не получится. А в остальном надо просто расслабиться и получать удовольствие.