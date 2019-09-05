Чем удивит алтайский театр драмы в новом сезоне

6 сентября в Алтайском краевом театре драмы стартует новый театральный сезон. Он обещает много интересного не только зрителям, но и самим артистам. О планах на будущий сезон журналистам рассказали директор Любовь Березина и режиссер Максим Астафьев.

Открывать сезон пресс-конференцией для краевого театра драмы уже стало традицией, но на этот раз журналистов собрали не в холле, как обычно, а на сцене, где идут заключительные репетиции спектакля «И разыгрались же кони в поле…» по рассказам алтайского писателя Василия Шукшина.

Премьера спектакля состоится в день открытия сезона - 6 сентября. По словам режиссера Максима Астафьева, за основу постановки взяты 10 историй писателя. Некоторые будут сыграны полностью, а некоторые – частями, но все рассказы объединены в одну композицию, которую и представят зрителю. Отмечается, что спектакль посвящен 90-летию писателя.

- Берутся те произведения, которые кажутся наиболее интересными, актуальными, цепляют с самого начала и вписываются в репертуар театра. Все совпадает, и материал берется в работу. Сейчас идет финальная стадия подготовки к премьере, мы делаем свет к спектаклю, вычищаем какие-то мизансцены, что-то подправляем и сокращаем. Потому что спектакль получился очень большой, густонаселенный. Всего в нем задействованы 28 артистов, - отметил режиссер.

Самым ожидаемым событием предстоящего сезона и юбилейного года Шукшина станет первый фестиваль спектаклей по произведениям писателя «Здравствуйте, люди», который пройдет с 18 по 26 сентября. Любовь Березина отметила, что такой фестиваль пройдет впервые «за всю мировую историю». В фестивальной программе - шесть спектаклей по шукшинской прозе, которые представят шесть театров из Москвы и сибирских городов. На сцене алтайского театра, помимо премьер, покажут и спектакль-долгожитель «Рассказы Шукшина» Государственного театра наций, прошедший на сценах мира более 250 раз.

Также в сентябре пройдут обменные гастроли Тверского академического театра драмы. В рамках федеральной программы «Большие гастроли 2019. Межрегиональная программа» тверской театр представит жителям нашего региона 12 и 13 сентября «Ужин дураков», а 14 и 15 сентября - «Энергичные люди» по повести Шукшина. В это же время в Твери будут идти спектакли алтайского театра драмы «Эти свободные бабочки» и «Два ангела, четыре человека».

В ноябре театр вновь отправится на гастроли. Со спектаклем «Два ангела, четыре человека» он примет участие во Всероссийском театральном фестивале «Сотоварищи», который пройдет в городе Тара Омской области на сцене Северного драматического театр имени М.А. Ульянова. Кроме того, по приглашению организаторов Международного театрального фестиваля Достоевского, театр покажет в Старой Руссе спектакль «Кроткая» режиссера Рачи Махатаева.

После гастролей театр начнет работать над новогодними постановками. Конечно, в первую очередь, это Губернаторская елка. В конце года театр поставит сказку «Новогодние космические приключения».

- Неизменный режиссер-постановщик спектаклей Губернаторской елки - Максим Иванович Астафьев. И я очень этому рада. Потому что несмотря на жёсткие требования к постановкам, он их устраивает на 150 процентов. Поэтому с нетерпением ждём космических приключений, - отметила директор театра.

В марте на суд зрителей представят вторую премьеру сезона. Это будет спектакль по пьесе Уильяма Сарояна «Лучшие годы вашей жизни», за которую автор получил в 1939 году Пулитцеровскую премию. Его поставит выпускница мастерской Петра Фоменко Марина Глуховская. Напомним, в прошлом сезоне она представила барнаульской публике «Время женщин» по роману Елены Чижовой.

Закроется сезон также премьерой в честь объявленного президентом Года памяти и славы. Для постановки романа «Непрощённая» Альберта Лиханова в театр приглашен молодой режиссер Евгений Гомоной.

- Сейчас коллектив авторов пишет инсценировку. Евгений Гомоной пока нам не известен. Молодой человек недавно закончил институт. Хочется видеть новые лица, новые фамилии, - добавила Любовь Березина.

По словам директора, в новом театральном сезоне театр продолжит сотрудничество с московским режиссером Алексеем Шавловым. В прошлом театральном году он дебютировал со спектаклем «Идеальный муж». На этот раз режиссер поставит пьесу «Ревизор» Николая Гоголя. Премьера запланирована на сентябрь 2020 года.

Также руководство театра объявило о запуске нового проекта «Реплика». Это будет образовательный цикл из пяти встреч зрителей с филологами и театроведами, в центре которых будет стоять автор, произведение и эпоха его создания. Первая встреча запланирована на ноябрь. Поговорить о произведениях великих писателей можно будет по вечерам на малой сцене.