2019-09-04T19:44:22+03:00
Спорт

Тренеры московского ЦСКА будут учить барнаульцев фигурному катанию

Набор детей в группы уже открыт
Анна СЕМИНА
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Академия уже начала свою работуАкадемия уже начала свою работуФото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле открылась Академия фигурного катания Павла Черноусова. Тренировать детей будут опытные наставники, выпускники московского ЦСКА.

Попасть в школу легендарного клуба – заветная мечта многих юных фигуристов. Их воспитанники на слуху во всем мире: Ирина Роднина, Александр Зайцев, Елена Водорезова, Максим Ковтун, Елена Радионова и многие другие. После завершения профессиональной карьеры многие спортсмены переходят в разряд тренеров. Теперь и у алтайских детей есть возможность перенять их опыт и приобщиться к одному из самых красивых видов спорта.

В августе было подписано соглашение с руководством ХК «Динамо», и в частности с владельцем «Карандин-Арены» Михаилом Дроздовым. Таким образом, Академия Павла Черноусова получила возможность базироваться на этом льду, причем на довольно лояльных условиях. Кстати, первые тренировки уже состоялись.

- Мы ставим перед собой высокие спортивные задачи: воспитывать мастеров спорта, постоянно участвовать в краевых и всероссийских соревнованиях и завоевывать там призовые места, - говорят в самой академии.

Серьезные амбиции подкрепляются опытом команды, которая будет работать в Барнауле. Договор о сотрудничестве подписан с мастером спорта по фигурному катанию Екатериной Дунаевой, КМС по фигурному катанию Евгением Сильченко, а также Ксенией Беннер (КМС). Да и сам Павел Черноусов намерен не просто на расстоянии курировать и консультировать наставников, но и планирует лично приезжать в Барнаул проводить сборы для подрастающих фигуристов. За время своей карьеры он успел поработать в одной команде с Этери Тутберидзе – тренером, открывшим миру Юлию Липницкую, Евгению Медведеву, Алину Загитову и Александру Трусову. Так что опыта работы достаточно.

Сейчас активно ведется набор детей от четырех до 15 лет в спортивные группы, а также новичков. Академия Павла Черноусова – это третья школа фигурного катания в Барнауле, и здорово, что конкуренция растет. Только в таком состоянии рождаются настоящие звезды.

- Мы за здоровую конкуренцию в городе. Не хотим кого-то пугать или создавать кому-то проблемы. Мы просто будем стараться сделать каждого нашего спортсмена настоящим профессионалом и чемпионом. Мы хотим конкурировать с другими городами страны, а не внутри Барнаула. Мы - фанаты этого вида спорта. Понимаем, что впереди будут трудности, но Академия готова их преодолевать. Перед открытием этого проекта мы много ездили по стране: были в центре олимпийской подготовки в Сочи, а также в Санкт-Петербурге в Академии фигурного катания, где продуктивно пообщались с ведущими тренерами. Теперь накопленный опыт мы хотим использовать здесь, на благо алтайских фигуристов, - говорит Евгений Трошин, руководитель краевой федерации фигурного катания.

Дополнительную информацию об академии можно получить в самой школе (г. Барнаул, ул. Жасминная, 3) или по телефону: 8-906-944-23-65.

ИСТОЧНИК KP.RU

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