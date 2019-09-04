«Они как живые»: барнаулец своими руками делает известных героев

Работы Алексея Филиппова удивляют своей эмоциональностью и реалистичностью. На протяжении нескольких лет барнаулец своими руками делает фигурки известных персонажей. В профессиональных кругах таких ремесленников называют кастомейзерами, но сам парень предпочитает слова «художник и скульптор».

Сложно, но возможно

Алексей начал лепить фигурки еще в 2012 году. Первыми персонажами стали человечки из мультика «Южный парк». Серьезно изготовлением коллекционных героев барнаулец занялся в 2015 году. Почти всех персонажей он делает полностью сам.

- Лепка больших скульптур мне никогда не нравилась, а фигурки персонажей из фильмов и игр всегда были интересны. Хотелось повторить это своими руками. Сначала я начал изготавливать фигурки из полимерной глины, потом делал из скульптурного пластилина, сейчас перешел на цифровую лепку, - рассказывает барнаульский умелец Алексей Филиппов.

Так кастомейзер (так подобных мастеров называют в профессиональных кругах) делает фигурки известных персонажей высотой от 28 до 32 сантиметров. Размер героя зависит от его реальной величины. Например, Халка барнаулец сделал 40 сантиметровым, все же известный герой из комиксов гораздо выше и больше обычного человека.

Еще одна кропотливая деталь – одежда персонажей. Её Филиппов заказывает в интернете либо вещи отшивают знакомые портные.

- Я сам пытался научиться шить, но всему ведь не обучишься. В самом начале, когда я только искал портного, ходил по ателье с купленной одеждой и спрашивал, а на меня смотрели странно. Позже нашлись те, кому это стало интересно. Важно, чтобы этот процесс захватил человека, - добавляет мастер.

Кстати, на изготовление одной фигурки у Алексея в среднем (зависит от сложности работы) уходит 3-4 месяца! В большинстве случаев удивительные фигурки у барнаульца заказывают зарубежные фанаты для своих коллекций.

Делать с душой

Как истинный творец, Алексей каждый раз загорается новым героем. После изготовления очередного персонажа пламя мастера утихает, а взор устремляется к новой идее.

- Я сапожник без сапог. У меня нет своей личной коллекции героев. После изготовления каждого смотришь на персонажа со стороны и, кажется, что он уже не идеален. Потом загораешься другим. Но Леона (Жан Рено из одноименной кинокартины) я делал с особым трепетом, потому что люблю этот фильм, - утверждает Алексей.

Самое удивительное, что барнаулец учился этому ремеслу сам. Методом проб и ошибок постигал анатомию и прочие тонкости изготовления потрясающих фигурок.

Чтобы герой получился «как настоящим» его автор вкладывает душу в процесс изготовления. Если это персонаж из фильма, то Алексей включает музыку из этой кинокартины, смотрит различные обзоры и досконально изучает персонажа. А в случае героев из игр – сам её проходит от начала и до конца.

Автор фото Андрей Макаров

- Когда делал фигурку Конора Макгрегора, я множество обзоров про него посмотрел, изучил его историю, бои с ним все посмотрел, и он буквально стал мне как родной. А вообще моя портретная деятельность началась с Гагарина. Он же разбился в авиакатастрофе, и я как будто пережил эту утрату, хотя и не знал человека. Мне показалось, будто я потерял близкого человека. Эти эмоции и переносишь на работу, - делится Филиппов.

К слову, все свои работы барнаулец выкладывает на странице в инстаграм. Такой контент способен привлечь внимание не только киноманов и геймеров.

Автор фото Андрей Макаров