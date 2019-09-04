2019-09-04T08:18:58+03:00
Экономика

Жители Алтайского края могут взять ипотеку по сниженным ставкам

Наиболее привлекательные условия в рамках госпрограммы предлагаются семьям с двумя и более детьми
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Жители Алтайского края могут взять ипотеку по сниженным ставкамЖители Алтайского края могут взять ипотеку по сниженным ставкамФото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском отделении Сбербанка прошел брифинг, посвященный снижению ставок по ипотечным кредитам. С 12 августа семьи с детьми могут купить квартиру на более выгодных условиях.

Быть в тренде

Как отметил управляющий Алтайским отделением ПАО «Сбербанк» Антон Милютин, происходящие приятные изменения связаны с движением ставок на рынке.

- Следуя за динамикой ключевой ставки Банка России, мы снизили и свои ставки по основной линейке ипотечных продуктов. Далее продолжим снижение ставок, в частности, по ипотечным продуктам с господдержкой. Сбербанк в данной ситуации старается быть в тренде и даже где-то его опережать, - подчеркнул Антон Милютин.

В целом стоит отметить, что банк в настоящее время предлагает более выгодные условия практически по всем своим кредитным продуктам.

Снижение составит 1 п. п. в рамках программы жилищного кредитования «Ипотека с господдержкой для семей с детьми». А это значит, что теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно будет по сниженной ставке. Изменения вступили в силу с 12 августа 2019 г.

Кто может воспользоваться выгодой

Сниженными ставками могут воспользоваться молодые семьи. Как уточнили в банке, молодой семьей считается та, в которой хотя бы одному из супругов не более 35 лет. Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых есть двое и более детей, при условии рождения хотя бы одного из них после 1 января 2018 года, но не позднее 31 декабря 2022 года. Льготная процентная ставка действует на протяжении всего срока кредита. Но важным условием для оформления данного продукта является страхование жизни и здоровья заемщика сроком на 1 год. Если заемщик в дальнейшем отказывается от страховки, то ставка увеличивается на 1 п. п.

- На мой взгляд, это одна из самых интересных программ. Вообще, у наших клиентов наибольшей популярностью пользуются предложения для семьи, - подчеркнул заместитель управляющего Алтайским отделением ПАО «Сбербанк» Максим Бауков.

О «каникулах»

Еще одной новостью, обсуждаемой на брифинге, стали «ипотечные каникулы».

- С 31 июля вступил в силу закон о предоставлении «ипотечных каникул». Банк сейчас активно в этом процессе участвует. Мы готовы к приему обращений граждан, попавших в непростую жизненную ситуацию, которым требуется предоставление «каникул». Они предоставляются либо в виде уменьшения размера платежей, либо в виде отсрочки по уплате ежемесячных платежей на срок до полугода, - добавил Антон Милютин.

Новшества в электронных сделках

Кстати, тем, кто в ближайшее время собирается оформлять ипотеку, будет интересно узнать, что с 13 августа вступил в силу новый федеральный закон, вносящий изменения в порядок регистрации электронных сделок с недвижимостью. Согласно новым правилам, провести сделку возможно только при наличии письменного согласия. Но есть важная оговорка: это не распространяется на электронную регистрацию, которая осуществляется банком. Поэтому данный сервис банк продолжает предоставлять клиентам на привычных условиях.

Управляющий Алтайским отделением подчеркнул, что в предыдущие годы, когда ставки поднимались, на рынке недвижимости отмечали снижение спроса. Сейчас же, когда ситуация переменилась, данные программы могут повлиять на рост заинтересованности покупкой недвижимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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