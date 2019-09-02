Барнаулец подписал пустой лист и теперь должен незнакомке 3 млн рублей

Ставить свою подпись на чистом листе бумаги - опасно. В этом теперь уверен барнаульский предприниматель Константин Брыкин. Уже около двух лет он судится из-за трех миллионов рублей, которых он не занимал.

Как «Комсомолке» рассказал сам барнаульский бизнесмен, еще в 2016 году у него работал сотрудник, которого, как ему казалось, он хорошо знал и мог доверять. Однажды возникла нестандартная ситуация и Константину Брыкину нужно было срочно уехать. В спешке он подписал пустой лист бумаги, предполагалось, что позже на нем составят доверенность.

Уже через год барнаульцу пришел иск из суда. Выяснилось, что незнакомая женщина предъявила бумагу, на которой Брыкин якобы написал расписку, что он занял у женщины три миллиона рублей. Несмотря на все попытки предпринимателя доказать обратное, суд признал долг действительным.

- Я сразу обратился в полицию, было проведено несколько экспертиз. Алтайская государственная экспертиза показала, что невозможно определить потому, что документ был составлен блоками, прикрывалась страничка бумажкой. И верхняя часть специально была состарена. Вторая экспертиза, которую провели в полиции, показала разницу основного текста и росписи в три месяца. Следующая, которую провели в Новосибирске показала, что данный листочек подвергался термическому воздействию, - рассказывает Константин Брыкин.

Также предприниматель неоднократно пытался доказать, что эта женщина ему незнакома. Предоставлял все данные о своих звонках, где разговоры с незнакомкой не зафиксированы. Также женщина ошиблась в фактах, когда описывала место и обстоятельства, при которых якобы передавала барнаульцу деньги.

- Я женщину эту увидел первый раз на суде. Она отказалась со мной говорить с глазу на глаз. Сначала она на суде заявила, что со мной знакома. В полиции говорит, что не будет со мной разговаривать, прикрываясь статьей 51. Общих знакомых и информацию, что она мне звонила, тоже отказалась предоставлять. Сослалась на право неприкосновенности частной жизни, - добавляет бизнесмен.

Сейчас банковские карты Константина Брыкина заблокированы, на машину наложили арест приставы. Но барнаулец на этом не сдается. Мужчина намерен до последнего продолжать судебные разбирательства и доказывать свою невиновность.

Что любопытно, сотрудник, которому он около трех лет назад оставил свою подпись на листе бумаги, вскоре уволился, а сейчас не желает выходить на связь и объясняться. Также бизнесмен узнал, что этот мужчина занимается мошенничеством. А за самой заявительницей числится долг перед приставами около 900 тысяч рублей. Теперь приставы намерены на основании реализации вычета из долга Константина покрыть задолженность женщины.

К слову, в такой ситуации может оказаться каждый. Поэтому нужно быть очень внимательными и никому не доверять свои подписи.

- Оставляя подпись на пустом листе, человек рискует тем, что в дальнейшем на этом листе бумаги может оказаться какой угодно текст. Это может быть не только расписка, но и любой другой документ, порождающий определенные обязательства у лица, подписавшего бумагу. И уже в суде это лицо обязано будет доказывать, что расписка, или другой какой-то документ с его подписью является недействительным. Это отнимает много сил и средств при том, что перспективы в подобных делах не всегда радужные для того, кто оставил подпись. Поэтому, каким бы ни было доверие между людьми, всегда нужно руководствоваться здравым смыслом, - отметил юрист Сергей Веселых.