Почему вранье передается по наследству и к чему это приводит

На протяжении всего года можно отмечать необычные праздники. Один из таких – День вруна. Он приходится на 30 августа. В этот день можно поздравить самого завравшегося, на ваш взгляд, знакомого или самому попробовать сочинить какую-нибудь небылицу. Только прежде нужно разобраться, не повредит ли ложь человеку. О хронических лгунах, пользе и вреде преувеличений «Комсомолка» поговорила с профессором кафедры психологии Алтайского педагогического университета и практикующим психологом Олесей Дарвиш.

Все начинается в детстве

После 4 лет дети уже начинают приспосабливаться к жизни. Они наблюдают за поведением родителей и повторяют. Поэтому если взрослые грешат сочинением небылиц, то и дети будут пытаться лгать. Как утверждает барнаульский специалист, ребенок рождается на свет, не зная мир, именно родители открывают его для малыша и объясняют что такое хорошо и плохо. Поэтому, как говорится, что посеешь, то и вырастит.

- Дети начинают врать для того, чтобы их похвалили. Что-то придумывают и порой взрослые этим восхищаются. И в дальнейшем у некоторых эта особенность закрепляется, и уже во взрослой жизни они продолжают себя вести подобным образом. Про таких обычно говорят, что они лгут постоянно, - рассказывает Олеся Дарвиш.

Минусы лжи

Во взрослом возрасте чаще всего осознанно искажают действительность для того, чтобы поднять самооценку, показать свою значимость. В итоге врунишка погружается в созданный им виртуальный мир и окончательно теряет доверие окружающих.

- Когда мы врем, то привносим плохое в общение и в отношения. Например, в паре это приводит к недоверию и даже может закончиться разводом, - отмечает барнаульский специалист.

Кстати, избавиться от пагубной привычки реально. Для этого нужно контролировать свои мысли и действия. Если сила воли есть – это сработает, и вы избавитесь от статуса лжеца. Но работа над собой – самая сложная.

Преувеличение - не грех

Иногда во благо себе можно слегка преувеличить. Например, на собеседовании добавить красок в свои характеристики. Главное в таком случае - мера, ведь при желании все факты и навыки можно проверить.

Еще не грех умолчать о чем-то негативном, чтобы не причинить боль своим близким. Но тут все зависит от индивидуальных обстоятельств.

- Бывает, мы обманываем в сложных ситуациях. Например, человек болеет и не говорит об этом родным. Та ситуация, когда мы пытаемся оградить близких от плохого. Но в любом случае, все тайное становится явным. И неприятное послевкусие ото лжи у человека все же останется, - добавляет Олеся Дарвиш.

Такой феномен как самообман тоже не всегда несет за собой негативные последствия. Если у человека сложности в жизни, но он упорно настраивает себя на позитив, то это, скорее, избавит его от депрессии, нежели причинит вред.