2019-08-30T12:53:07+03:00
Общество

«Ваше чадо подбирает объедки»: барнаульцы жалуются на непристойное поведение детей на фудкортах

Подростки, заглядывая в рот, ждут, когда посетители оставят еду и стаканчики для бесплатной газировки
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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ФастфудФастфудФото: Алексей БУЛАТОВ
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В социальных сетях пожаловались на толпы детей, орудующих на фудкортах торговых центров в Барнауле. По словам анонимного автора, они буквально заглядывают в рот посетителям, ожидая их ухода, чтобы забрать стакан для бесплатного долива газировки или доесть остатки еды. Конкретный центр не указывается, однако в соцсетях комментаторы пишут, что такие неприятные ситуации происходят повсеместно.

- Часто посещая или проходя мимо заведений быстрого питания (фастфуда), в основном «Бургер-Кинга», наблюдаю картину, как дети (порой опрятно и хорошо одетые) садятся за неубранные столы, берут стаканчики, из которых люди уже пили. И начинается..., - пишет автор.

Стаканчики, по словам автора, дети забирают, чтобы наливать бесплатные напитки. Напомним, в сети фастфуда «Бургер-Кинг» при покупке напитка клиент может доливать неограниченное количество напитков в течение двух часов после покупки. Кстати (!), данная акция, согласно информации на сайте компании, перестает действовать по окончании лета этого года. Возможно, именно по причине юных любителей "Пепси" и сворачивают главную фишку общепита.

- Беспрестанно бегают и набирают бесплатные напитки, доедают то, что не съели люди, сидящие до них за этим столом. И ладно бы они это делали спокойно. Ну хочется детям халявного напитка попить. Так нет же. Они приходят огромными толпами, ведут себя, как быдло, грубят всем вокруг и, простите, сидят и заглядывают в рот, ожидая вашего ухода, чтобы наконец забрать заветные стаканчики. Родители, куда смотрите? Вам приятно, что ваше чадо доедает за кем-то? Пьет из чужих стаканчиков? Мешают остальным? Или, по-вашему, это хорошо? - задается вопросами аноним.

Обращения в администрацию заведения, как утверждает автор, помогают избавиться от невоспитанных детей, но ненадолго. Позже они возвращаются, и ситуация продолжается.

Мнения на этот счет в соцсети разделились:

- А вообще там стоит урна, где каждый за собой должен убрать. В ЧС (черный список) вот таких вот свиней, которые за собой оставляют мусор, - пишет Светлана Драгинкина.

- Какой то школо-флешмоб пошел. Часто наблюдал, как пара невоспитанных бесконечно кружит вокруг столов, нагло заглядывая в рот всем подряд. Тоже бесит. И автор прав. Ладно бы тихо мирно вели себя, понимаю, что средства у всех разные. Так тут включается на максимум пафос и +50 к беспределу. Какие родители, такие и дети, - добавил Юрий Максимов.

В одном из торговых центров корреспонденту «Комсомолки» рассказали, что охрана ежедневно ведет работу с такими клиентами. В ближайшее время пообещали дать комментарий.

А в другом центре прокомментировали ситуацию следующим образом:

- А что мы должны с этим делать? Вы законы знаете? Мы не имеем права выгонять клиентов, - отметила специалист по связям с общественностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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