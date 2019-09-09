Ночная подсветка появилась на доме купца Васенева в Бийске

Накануне празднования Дня города в Бийске новыми красками заиграла историческая часть наукограда – здесь появилась подсветка дома купца Васенева.

Старая часть Бийска – это поистине визитная карточка города с 310-летней историей. Благодаря стараниям местных властей, представителей бизнеса и просто неравнодушных людей в последние годы этот район буквально преображается на глазах. В конце прошлого года здесь подсветили три здания. А накануне юбилея наукограда подарок жителям сделал депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. С его поддержкой удалось сделать архитектурно-художественную подсветку на доме купца Алексея Васенева.

Это двухэтажное здание в модном тогда старорусском стиле было построено больше ста лет назад. В наши дни – это памятник и достопримечательность исторической части Бийска. Рельефные окна, декоративные надстройки и роскошная многоугольная башня со шпилем – теперь всё это можно увидеть даже ночью. Местные жители уже по достоинству оценили внешнее преображение особняка.

Дом купца Васенева (фото: Евгений Плахотин)

- Архитектурная подсветка классная. Она выделяет ключевые элементы декора и это очень здорово. Люди гуляют, они могут всё детально рассмотреть. Мы сразу заметили, что здесь что-то другое. Обычно приезжаешь темно сумерки, ничего не понятно куда идти, а тут прямо цепляет взгляд. Рада, что наш город преображается и то, что наконец-то у нас начали освещать улицы таким интересным способом, - говорят бийчане.

На монтаж светового оборудования у специалистов ушло всего три дня. Определенные трудности возникли из-за сложной геометрии здания. Прежде чем выйти на объект был разработан дизайн-проект. Он необходим для того, чтобы правильно расположить элементы освещения и создать игру света и теней.

– В общей сложности было установлено 43 прожектора, восемь из которых на куполе. Все остальные расположены по двум сторонам фасадов. По дизайнерской мысли было использовано две температуры освещения: одна более желтого освещения, другая – белая. Тем самым на красном фасаде обыгрывается по-разному, - говорит начальник монтажной бригады компании «Энергосберегающие технологии» Сергей Бабичев.

Дом купца Васенева (фото: Евгений Плахотин)

Работы по установке архитектурно-художественной подсветки в Бийске будут продолжены. На очереди Успенский кафедральный собор и особняк братьев Мезенцевых.

- Подсветка фасадов способна преобразить пространство города в темное время суток. Эту тему мы обсуждали летом с Александром Петровичем Студеникиным. Он обратился с просьбой сделать архитектурно-художественную подсветку дома купца Васенёва. И хорошо, что все успели сделать ко Дню города, - отмечает депутат Государственной Думы РФ Александр Прокопьев.

Кстати сейчас в исторической части Бийска продолжается установка уличных фонарей. Они также будут в стиле старого города. Работы планируют завершить до конца сентября.