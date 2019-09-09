Дикий мир: Из-за лесных пожаров в Алтайский край бегут медведи и волки

В некоторых районах Алтайского края участились встречи людей с дикими животными. Специалисты связывают появление в регионе медведей, волков, рысей и кабанов с миграцией из соседних областей.

Многие погибли в пожаре

Переходить с одной территории на другую диких животных вынуждают несколько факторов: отсутствие пропитания и лесные пожары, коих этим летом в Сибири было предостаточно. Экологи уже говорят, что часть фауны все же погибла в огне, но те, кто выжили – разбредаются по близлежащим территориям.

- В конце июня в первый раз обнаружили медведя в лесу в 20 километрах от села Нижняя Петровка. Спустя еще две недели уже примерно в шести километрах. А на днях его встретили в четырех километрах от села Чаузово. Участковый лесничий видел купающегося в луже медведя внушительных размеров. Причем если сравнивать следы – это были разные медведи. Это не один ходит. Их гораздо больше. А буквально накануне я узнал, что охотоведы были вынуждены подстрелить двоих особей, потому что они подошли слишком близко к поселку, - говорит Вячеслав Бисимбеков, начальник отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Бобровскому лесничеству.

Опасность заключается в том, что сейчас многие отправились на сбор грибов, но далеко не все знают, что в лесах водятся хищники, тем более такие опасные. Пока что из Бобровского лесничества поступают предупреждения о том, что все же не желательно появляться в лесах Первомайского, Топчихинского и Троицкого районов. Да и местным жителям стоит быть осторожнее – встречи с медведями заметно участились.

- Местные жители же тоже знают грибные места и, как правило, выезжают подальше в лес, поглубже. Но звонки к нам поступают, люди спрашивают, не все, конечно, задумались ехать или нет, но многие не решаются, - говорит специалист. – Кто-то звонил и буквально недоумевает, мол, откуда у нас такие животные.

По словам Вячеслава Бисимбекова, по крайней мере, про данную территорию можно говорить с уверенностью, что эти животные пришли, так как такой большой численности в последние несколько лет здесь не фиксировали.

- Если проходящие и были, то даже летом их очень редко видели. А в последние три года вообще не встречали. А вот в этом году наоборот слишком часто стали проявляться.

Численность рысей также увеличилась в Алтайском краеФото: Олег УКЛАДОВ

Примем всех

А вот в министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края не берутся официально заявлять, что животные, которых встречали жители региона, пришли сюда именно из Красноярского края, но и отрицать этот факт не берутся.

- Мы не исключаем возможность того, что в результате стихийного бедствия в виде лесных пожаров может начаться миграция лесных животных, - говорит Максим Катернюк, начальник управления охотничьего хозяйства, замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края. – Что касается нынешней ситуации, да, сейчас можно с уверенностью говорить, что она началась. В Томской области отмечается скопление медведей – это как раз подтверждает тот факт. Однако со 100% уверенностью заявлять, что появившиеся в нашем регионе лось, косуля, кабан мигрируют именно из Красноярского края я бы не стал. Есть данные об активности копытных животных на границе с Кемеровской областью, но опять же возможно, что частая встреча с людьми обусловлена гоном.

Более точную картину по численности животных можно будет дать только после проведения зимних маршрутных учетов, а значит не раньше марта. Если установят, что их количество на самом деле заметно возросло, то это можно будет связать с миграцией. Пока же это только на уровне предположений.

- Сейчас же можно пока различить по расцветке. Допустим шерсть у лосей, обитающих в таежной части и ленточном бору разная, - добавляет Катернюк. – Оценивать количество мигрирующих животных мы тоже не можем, но, тем не менее, готовы всех принять, защитить, подготовить кормовую базу на зиму.