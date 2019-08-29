Уроженец Барнаула пишет музыку для российских звезд и помогает больным детям

Уроженец Барнаула Евгений Черновский уже много лет живёт в Москве. Там он пишет музыку для известных российских исполнителей и сам выступает на сцене. Также Евгений помогает юным дарованиям и больным детям в благотворительном фонде «Взлетная полоса».

Как «Комсомолке» рассказал музыкант, идея создания благотворительного фонда для детей пришла случайно. В итоге уже около 8 лет Евгений Черновский является учредителем и вице-президентом «Взлетной полосы».

- У нашей знакомой болела дочь, и мы решили сделать благотворительный концерт и собрать для неё деньги на операцию. И нам удалось это сделать, а потом по сарафанному радио к нам начали обращаться за помощью. Со временем мы задумались о том, чтобы открыть фонд. Теперь у нас есть несколько программ помощи, - рассказывает Черновский.

Так в благотворительном фонде помогают не только больным детям, но и юным дарованиям, и ветеранам. Кстати, в благотворительных акциях участвуют и известные российские исполнители, большинство из них являются друзьями Евгения. Это Наталья Гулькина, Илона Броневицкая, Вадим Казаченко, Сосо Павлиашвили, Алиса Мон, Валерия, Нюша и многие другие.

evgeniychernovskiy С Вадимом Казаченко.

Кстати, Евгений Черновский писал музыку для Аниты Цой, Ани Лорак, Кати Лель, Сосо Павлиашвили. По словам уроженца Барнаула, он сотрудничает со многими российскими исполнителями. Они приходят записываться на студию Евгения в Москве.

Стоит отметить, что Евгений Черновский ещё и выступает как певец. Недавно у музыканта вышел сольный авторский альбом «След твоей любви». Возможно, в следующем году Евгений порадует земляков своим выступлением на малой родине.

- Бывает, что скучаю по Барнаулу. Когда собираемся с друзьями, у нас целая музыкальная барнаульская мафия из «Каприза» (шоу-театра песни, - прим.ред.), вспоминаем разные истории. Может в следующем году организую сольный концерт на родине, позову друзей, - добавляет Евгений.

Справка КП

Евгений Черновский родился в Барнауле в семье экономиста и инженера. В 4 года родители отдали мальчика в музыкальную школу (на класс скрипки). Как утверждает сам Евгений, с тех пор вся его жизнь связана с музыкой. А с 13 лет Черновский живёт в Москве. Также на счету уроженца краевой столицы множество телевизионных выступлений и побед в музыкальных конкурсах. Это ТВ-передачи «На балу у Золушки», «Там-там новости», «Музыкальный клуб», «440 ГЦ», «До 16 и старше», «Марафон 15», «Славянский базар» и другие. А также одна из главных побед - в шоу «Утренняя звезда» с Юрием Николаевым.