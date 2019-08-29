2019-08-29T13:29:34+03:00
Общество

Уроженец Барнаула пишет музыку для российских звезд и помогает больным детям

Евгений Черновский живёт в Москве с 13 лет и является учредителем благотворительного фонда
Юлия ЕВГРАФОВА
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Евгений ЧерновскийЕвгений ЧерновскийФото: из личного архива
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Уроженец Барнаула Евгений Черновский уже много лет живёт в Москве. Там он пишет музыку для известных российских исполнителей и сам выступает на сцене. Также Евгений помогает юным дарованиям и больным детям в благотворительном фонде «Взлетная полоса».

Как «Комсомолке» рассказал музыкант, идея создания благотворительного фонда для детей пришла случайно. В итоге уже около 8 лет Евгений Черновский является учредителем и вице-президентом «Взлетной полосы».

- У нашей знакомой болела дочь, и мы решили сделать благотворительный концерт и собрать для неё деньги на операцию. И нам удалось это сделать, а потом по сарафанному радио к нам начали обращаться за помощью. Со временем мы задумались о том, чтобы открыть фонд. Теперь у нас есть несколько программ помощи, - рассказывает Черновский.

Так в благотворительном фонде помогают не только больным детям, но и юным дарованиям, и ветеранам. Кстати, в благотворительных акциях участвуют и известные российские исполнители, большинство из них являются друзьями Евгения. Это Наталья Гулькина, Илона Броневицкая, Вадим Казаченко, Сосо Павлиашвили, Алиса Мон, Валерия, Нюша и многие другие.

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С Вадимом Казаченко.
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Кстати, Евгений Черновский писал музыку для Аниты Цой, Ани Лорак, Кати Лель, Сосо Павлиашвили. По словам уроженца Барнаула, он сотрудничает со многими российскими исполнителями. Они приходят записываться на студию Евгения в Москве.

Стоит отметить, что Евгений Черновский ещё и выступает как певец. Недавно у музыканта вышел сольный авторский альбом «След твоей любви». Возможно, в следующем году Евгений порадует земляков своим выступлением на малой родине.

- Бывает, что скучаю по Барнаулу. Когда собираемся с друзьями, у нас целая музыкальная барнаульская мафия из «Каприза» (шоу-театра песни, - прим.ред.), вспоминаем разные истории. Может в следующем году организую сольный концерт на родине, позову друзей, - добавляет Евгений.

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Выступление.
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Справка КП

Евгений Черновский родился в Барнауле в семье экономиста и инженера. В 4 года родители отдали мальчика в музыкальную школу (на класс скрипки). Как утверждает сам Евгений, с тех пор вся его жизнь связана с музыкой. А с 13 лет Черновский живёт в Москве. Также на счету уроженца краевой столицы множество телевизионных выступлений и побед в музыкальных конкурсах. Это ТВ-передачи «На балу у Золушки», «Там-там новости», «Музыкальный клуб», «440 ГЦ», «До 16 и старше», «Марафон 15», «Славянский базар» и другие. А также одна из главных побед - в шоу «Утренняя звезда» с Юрием Николаевым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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