Олимпийский фестиваль спорта пройдет на Алтае

В 2020 году в Алтайском крае состоится Международный Олимпийский спортивный культурно-творческий экологический фестиваль «Золотая Катунь 2020».

Причем наш регион не единственный, где может пройти столь масштабный фестиваль спорта. В частности, Барнаул стал 388 населенным пунктом, где побывала делегация именитых спортсменов. 5 сентября его посетили Президент Российского союза спортсменов, трехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию, заслуженный мастер спорта СССР Галина Горохова, олимпийская чемпионка по баскетболу, заслуженный мастер спорта СССР Ирина Сумникова, олимпийская чемпионка по волейболу, двукратный призер чемпионата мира, чемпионка Европы Людмила Жигилий и Владимир Чебоксаров, серебряный призер олимпийских игр по греко-римской борьбе, чемпион мира и Европы. Возглавляет делегацию Наталья Боярская, руководитель Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды – детям и молодёжи России».

Ирина Сумникова, Владимир Чебоксаров и Галина Горохова (фото: Илья Климентьев)

Ранее они заезжали в Бийск, Бочкари, Белокуриху, а также провели целую экспедицию по Республике Алтай. По итогам этой поездки были сделаны определенные выводы. В дальнейшем на их основе определят дальнейший план действий.

- Я за все время работы провела почти 1800 встреч с детьми. Мы очень рады, что у нас растет очень замечательная молодежь, но есть ряд тенденций, которые заставляют задуматься – дети под угрозой ЕГЭ начинают массово покидать спорт в районе девятого класса. Панический страх перед экзаменами заставляет ребенка отказаться от всего. Старшие спортсмены пытаются им объяснить, что они-то в 18 лет становились чемпионами, заканчивали школу, экзамены сдавали, влюблялись, создавали семьи, рожали детей, готовились и выступали на Олимпийских играх! И ведь все успевали! А почему? Потому что спорт ко всему прочему еще дисциплинирует, - говорит Наталья Боярская.

Предполагается, что в фестивале спорта примут участие олимпийцы старшего поколения из разных стран (Сингапур, Япония, Монголия, Корея, Белоруссия, Казахстан), а также чемпионы Союза спортсменов России. Соревнования будут проходить по десяти видам спорта, входящим в Олимпийскую программу. Какие именно – организаторы обсудят позже. Главными участниками фестиваля станут дети, ведь все это проводится для популяризации массового спорта и спорта высших достижений.

Людмила Жигилий и Наталья Боярская (фото: Илья Климентьев)

- Мы проехались по стране и поняли, что в малых городах и селах не хватает спортивных мероприятий. Особенно на Дальнем Востоке. Им очень сложно выезжать в европейскую часть страны. Мы же хотим не просто провести фестиваль, но и провести социологический опрос и выяснить системное фундаментальное отношение современных детей к спорту. Возможно, мы увидим, что им это не нужно, а возможно, что они, наоборот, в нем нуждаются, - говорит Боярская. – А иностранные гости нам нужны для того, чтобы показать им, что у нас очень много активных людей, что все эти скандалы с допингом и олицетворение нас как какой-то грязной страны – с этим надо заканчивать. Пусть они приедут и посмотрят на всю эту алтайскую красоту, на наших олимпийцев, на наших детей! Они красивые, замечательные, спортивные, сильные и пусть все они несут эту информацию в мир и говорят, что Россия – замечательная страна.

Предполагается, что у фестиваля будет внушительный призовой фонд и награждать будут не только победителей и призеров, но и отличившихся в отдельных номинациях.

- Мы хотим простимулировать детей, зажечь в них олимпийский огонь. Показать им, что все возможно! – уверенно заявляет Наталья Николаевна.