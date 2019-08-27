Большой урожай рябины на Алтае – к холодной зиме?

Наблюдательные жители Барнаула заметили, что этим летом деревья рябины буквально сверху донизу усыпаны ягодами. По древним приметам – это тревожный звоночек. Считалось, что большое количество ягод на рябине - к морозной зиме. Поэтому «Комсомолка» решила выяснить, насколько актуальна эта примета в наше время и стоил ли доверять мудростям предков.

- Всю жизнь в деревнях именно так и определяли, какой будет зима. В природе ведь все взаимосвязано, она заботится о птицах, чтобы в холод им было что есть. Поэтому если рябина рясная (обильная – прим. авт), значит, зима будет морозной. Я всегда наблюдаю за природой, и вот по этой примете можно стопроцентно определить погоду, - утверждает местная жительница Анна Егорова.

Как оказалось, раньше в народе рябину использовали не только для определения погоды зимой, но и как оберег.

- Ветки рябины ставили, чтобы отгонять нечистую силу. Ягодки у нее светлые, напоминают солнышко, стояли долго до самой весны. Поэтому её и использовали как оберег. А на счет зимы раз говорят, значит знают откуда- то. Приметы сами не придумываются, - говорит Альбина Богочанова, старший научный сотрудник Государственного художественного музея Алтайского края.

А вот алтайский шаман считает, что грядущая зима будет снежной. Это он также определил по народным приметам.

- Эти приметы тысячами лет выверялись. В этом году и вишни очень много. В какое-то лето, когда этой ягоды было большое количество, было много снега. Не знаю, насколько это про холод, но думаю, что скорее она будет снежной по этой примете. Если смотреть глубже, то рябина - это дерево Мокоши. Это мать сыра земля, и если снега много, она глубоко не промерзает. Мы не любим пророчествовать, но приметы бывают правдивыми, - добавляет Артем Игнатенко, алтайский шаман.

С подобными поверьями согласятся не все. Так специалист регионального гидрометцентра уверяет, что точно определить погоду за несколько месяцев вперед невозможно. Да и современные методы прогнозирования внушают больше доверия.

- Наиболее точные прогнозы делаются до пяти дней. Народные приметы уже себя не оправдывают. Естественно,лет 40-50 назад, когда человек сильно в атмосферу не лез, они, может, и работали. Техника не стоит на месте, и периодически происходят какие-то испытания, запуски, и естественно, это все сказывается на нашей атмосфере. А то, что действительно ягод рябины больше в этом году, я тоже заметила - очень красиво, можно любоваться! - рассказывает Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеообеспечению Алтайского гидрометцентра.

К слову, в пресс-службе «Западно-Сибирского УГМС», где составляют сезонные прогнозы, сообщили, что какой будет зима, сибиряки узнают не раньше, чем в начале октября.