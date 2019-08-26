Гороскоп с 26 августа по 1 сентября 2019 года: львов ждет повышение, козерогов – бурный роман, а скорпионов – покровители

Гороскоп с 26 августа по 1 сентября 2019 года говорит о том, что неделя пройдет под знаком разных соблазнов. У одних совершенно неожиданно могут вспыхнуть чувства, другим на голову свалятся большие деньги. О том, что ждет представителей всех знаков зодиака – в прогнозе барнаульского астролога Веры Топчеевой.

Овен

У Овнов проявится интерес к знаниям, изучению новых дисциплин, получению профессиональных навыков. Причем для некоторых это станет дверью в новые возможности или обернется дополнительным источником доходов. Одним словом, деловая активность принесет хорошие результаты, а нестандартные пути решения приведут к материальному благополучию.

Телец

Тельцы будут склонны к оригинальному самовыражению и увлечению каким-то делом, хобби, творчеством. Может вспыхнуть новая романтическая увлеченность. Эта неделя благоприятна для проявления личной инициативы, нестандартных решений и идей.

Близнецы

Согласно гороскопу с 26 августа по 1 сентября 2019 года, Близнецы сосредоточены на семейных отношениях и благоустройстве домашнего комфорта. Душевное равновесие и гармония обретаются благодаря молитвам и духовным практикам. Неделя сулит успех в семейном и частном бизнесе, особенно если он связан с недвижимостью. Вполне возможно появятся неафишируемые источники доходов или покровительство.

Рак

У Раков благоприятное время для общения и знакомств, всевозможных курсов и учёбы. Успешно пройдут деловые и дружеские встречи, поездки. Удачное время для внедрения оригинальных проектов, технических новинок и нестандартных идей.

Лев

Львы деятельны, активны и настроены на карьерные продвижения, их амбиции окупаются профессиональным ростом и достижением целей. Ваш авторитет крепнет - сказывается положительное влияние со стороны властей, руководства. Очень возможно, что на этой неделе вам могут сделать предложение занять хорошую должность, или, как минимум, неожиданным образом появятся необходимые ресурсы на осуществление значимых проектов.

Дева

Девы сконцентрированы на самореализации. Активируя свои способности, вы сможете укрепить свою значимость, расширить кругозор. Неделя благоприятна для долгосрочного планирования, экспансии бизнеса, привлечения иностранных инвесторов.

Весы

У Весов фокус внимания на самопознании и духовном росте. Неделя благоприятна для развития экстрасенсорных способностей, трансформации личности, общения с психологом. Что касаемо денежных вопросов - возможно привлечение крупных инвесторов, финансовые планы и проекты этого периода имеют все шансы на успех, решаются вопросы кредитов, налогов, субсидий.

Скорпион

Скорпионы пребывают в благодатном настроении и гармонии с партнёрами по браку. Оригинальные подарки и дружеские встречи способствуют укреплению отношений. Заветные желания исполняются чудесным образом, а деловые связи пополняются единомышленниками, совместными выгодными проектами, покровительствующими людьми.

Стрелец

У Стрельцов на первом плане профессиональная активность и продуктивность. Благодаря мастерству и трудовым заслугам одних ждёт повышение в должности, другие найдут работу порядком выше нынешней, у третьих начальство одобрит рабочие проекты, а коллектив реализует их нестандартными методами. В целом неделя благоприятна для взаимодействия с вышестоящим руководством.

Козерог

Козероги проявят свои таланты и творческие способности, добьются успеха в изучении юриспруденции и иностранных языков. Курортное знакомство перерастет в романтические отношения, а виртуальное приведёт к реальной встрече. Гороскоп с 26 августа по 1 сентября 2019 года обещает благоприятное решение юридических вопросов, укрепление репутации, продвижение бизнеса на внешний рынок.

Водолей

Водолеям неделя сулит комфорт и гармонию в семейных отношениях, родители поддержат материально, а родные пенаты защитят от невзгод. Вопросы наследства и имущества решаются быстро, кредиты на благоустройство и покупку жилья даются легко. Успех будет в бизнесе, связанном со строительством, недвижимостью, привлечением инвестиций.

Рыбы

Рыбы пребывают в тихой гавани супружеских отношений, окруженные заботой и любовью. Поддержка супругов благоприятно скажется и дельным советом, и нестандартным решением, и просто своим присутствием. Что касаемо бизнеса - деловые партнёры настроены на серьёзное сотрудничество, а переговоры приведут к заключению выгодных договоров.