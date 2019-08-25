Кукарача, душевные песни и ламбада: как и под какую музыку танцевали в разные годы

Современная молодежь достаточно часто слышит фразу от старшего поколения «Вот в нашей молодости музыка действительно хорошая была, а сейчас…» После этого обычно следует ухмылка с одной стороны и тяжелый вздох с другой. «Комсомолка» решила расспросить сибиряков разных возрастов, под какие песни они танцевали в детстве и юности.

60-е

- Я родилась в 1941 году, поэтому в школе, в послевоенное то время, никаких дискотек конечно не было. А вот когда я в техникуме училась, у нас по субботам были вечера. Мы собирались в специальном зале и танцевали танго, но простое такое. Вальс, конечно, был. Мы ему учились дома. Собирались с девчонками и крутились, пока не затошнит. И еще дрыгалка эта была - твист. Мы разучивали движения по фильму «Кавказская пленница». А вот одной из самых популярных песен была «Кукарача», - вспоминает Анна Виденеева.

Обучение твисту по фильму Кавказская пленница . .

70-е годы

- Помню летом мы ходили на площадки под открытым небом и там танцевали. Я тогда в медучилище у себя в селе училась. Чарльстон, кадриль, польку мы плясали тогда. Учились друг у друга. Вот приедет кто-нибудь из города модный, покажет, мы и повторяем. Тогда были популярны исполнители – Муслим Магомаев, Эдуард Хиль, Юрий Гуляев, Марк Бернес, Эдита Пьеха - очень всем нравилась песня «Черный кот» в её исполнении. Ну и конечно группа ABBA, - говорит Валентина Иванова.

80-е годы

- На дискотеках мы танцевали под Modern Talking, Scotch, Bad Boys Blue, Саманту Фокс. Кстати, в те годы была популярна химическая завивка. Чтобы таким модным заявиться на дискотеку, я пошел подзаработать денег, разгружал вагоны. Помню, какой довольный и кучерявый я тогда на танцы пришёл. Потом родители как увидели, чуть в обморок не упали. Отец меня тогда сильно отчитал и сразу в парикмахерскую отправил, бриться наголо. А вот из русских исполнителей мы слушали Владимира Кузьмина и Александра Барыкина. Собирались у кого-нибудь дома, я играл на гитаре и мы вместе с ребятами пели их композиции, - рассказал Сергей Петров.

Группа Modern Talking .

Еще несколько любопытных историй рассказала жительница Алтайского края Наталья Кротова:

Kaoma - Lambada .

Про дикий брейк

- В 85-87-х годах модно было танцевать нижний и верхний брейк. Помню, мы ездили полоть свеклу в село Улус-Тараба и плясали по вечерам в местном клубе. Тетки, которые там работали, были в ужасе: их-то молодежь таких танцев не знала, они в основном приходили в галошах и трико и стояли, подпирали стенки. А мы, дети из райцентра Кытманово, своими дикими продвинутыми танцами просто сдирали краску с полов, - смеясь, вспоминает Наталья.

Индийское диско

- Еще многие фанатели от индийских фильмов и танцевали под саундтреки к ним. Одна моя знакомая девочка вообще сшила себе индийский костюм и прямо в нем приходила на дискотеку. Она ни на кого не смотрела, была, как сейчас говорят, «на своей волне», всю душу вкладывала в движения. Мы сначала смеялись над ней, а потом просто переставали плясать, когда она выходила, и любовались ее танцем, - говорит жительница Алтайского края.

Ламбада по-русски

- Ближе к 90-м в моду вошли Boney M, Abba, Modern Talking и Сергей Минаев, который переделывал их песни. На пике популярности была Lambada. Помню, приехали мы в стройотряд в Сочи, пришли на дискотеку, а там все какой-то неведомый танец танцуют. Мы сразу же стали его разучивать, и к концу смены плясали, как заправские бразильцы, - завершила свой рассказ Кротова.

90-е

А вот первым моим кумиром (мне тогда было 2 года) стал Влад Сташевский. Вернее я полюбила не весь его репертуар, а конкретную песню «Фонари». В конце 90-х она была достаточно популярной. Мама моей подруги записала для нас эту песню на кассету, причем 7 или даже 8 раз подряд (мы были его самыми преданными фанатками). И мы с Соней танцевали под неё на столе. До бесконечности и головной боли у наших родителей.

Начало 2000-х

- В то время модно было слушать группы «Демо» и «Вирус» - у меня даже кассета была сдвоенная. Тогда тащились от групп «140 ударов в минуту», «Руки Вверх!», «Тату», Mr. Credo, Hi-Fi, «Звери» и многочисленных выпускников «Фабрики звезд». Из иностранных исполнителей популярными были Кристина Агилера, Бритни Спирс, Мадонна, Benny Benassi, Alizee, O-Zone. Были и совсем нетипичные для молодежи предпочтения. Например, когда я училась в старших классах, на дискотеках любили включать песни «Аттестат в крови» группы «Бутырка» и «Хоп, мусорок» группы «Воровайки». Но если в ДК приходили с рейдом полицейские, они запрещали крутить эту музыку, - поделилась Анастасия Голенок.