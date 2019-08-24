Эссенция мотоциклов: лучшие мотокроссмены соберутся в Барнауле

31 августа и 1 сентября в Барнауле пройдут Всероссийские соревнования по мотокроссу, чемпионат Алтайского края по мотоциклетному спорту и Кубок содружества. Больше двух сотен участников приедут посоревноваться за звание лучшего.

Суперстарт

Гонки всероссийского масштаба пройдут в Барнауле во второй раз. Организаторы учли ошибки прошлогодних соревнований и подготовили новые «фишки» для старта. В этом году продумана и усложнена трасса, построены крутые трамплины, готовы выступления этно-групп, которые смогут развлечь всех желающих. Также можно понаблюдать за опасными прыжками спортсменов на мотоцикле с люлькой.

Участники разделены на несколько классов, выступят как профессиональные спортсмены, так и подрастающее поколение мотогонщиков. Зрелищности добавит массовый старт, когда с первых метров по 40 участников в ряд будут стараться выжать максимум из своих мотоциклов и оторваться от ближайших преследователей.

- Гонки будут опасными и интересными, но для нас важнее всего, чтобы обошлось без травм. Раньше считалось, что если никто не сломался, не порвался, то этап прошел зря. Но не стоит забывать, что зрители ценят и постоянную борьбу, а она состоится наверняка, – рассказал вице-президент федерации мотоциклетного спорта Алтайского края Дмитрий Васильев.

Зрители смогут насладиться полетами над трамплинами - участники соревнований в течение двух дней будут демонстрировать свое мастерство. Сбор участников 31 августа – в 12.00 на ул. Туриногорской, 1, продолжаться гонки будут до 17.00. Трасса на Туриной горе функционирует уже не первый год, скоро там планируется обустроить целый экстрим-парк. Также организаторы обещают порадовать выступлениями казаков и вкусными точками питания.

Фото: Алтайская краевая федерация мото спорта

И стар, и млад

В спортивных гонках поучаствуют даже дети от пяти лет, они приезжают из разных регионов страны. В 2016 году благодаря младшему классу на мотокросс обратили внимание представители Министерства спорта Алтайского края. Организаторы соревнований называют молодых мотоциклистов «тараканчиками».

- Мы детей так называем, потому что шлем «тараканчика» больше, чем он сам, - шутит Дмитрий Васильев.

Естественно, для малышей соблюдены все условия безопасности и продумана сама трасса. Детский маршрут значительно меньше основной трассы для профессионалов. На ней также меньше трамплинов и виражей, но все же они есть. Экстремальный вид спорта, как-никак.

- Вся трасса для младшего класса на виду, она уменьшена, чтобы родители могли помочь подняться, если ребенок упадет. Отцы часто бегают чуть ли не по пятам за сыновьями, беспокоятся, – рассказывает президент федерации мотоциклетного спорта Алтайского края Евгений Максимов.

Маленькие дети тренируются вместе с отцами, которые почти всегда сами мото-спортсмены и прививают с детства ребятишкам любовь к двухколесным «коням».

Экстрим-центр

Если вы хотите погонять на картинге, полетать на параплане, намотать несколько кругов на мотоцикле или улучшить навыки вождения на автомобиле, вы можете посетить центр технических видов спорта ДОСААФ России, который находится в Барнауле на ул. Литейной 45а. Там специалисты смогут обучить вас или ваших детей основам вождения на мотоцикле и других видах транспорта.