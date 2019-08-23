Барнаульцев приглашают принять участие в шоу «Танцы» на ТНТ

24 августа в Барнауле на площади Сахарова пройдет всероссийский танцевальный фестиваль от телеканала «ТНТ». В день старта нового сезона «ТАНЦЫ» все жители краевой столицы смогут доказать, что именно Барнаул достоин звания самого танцевального города!

В масштабной танцевальной гонке примут участие 22 города, в их числе будет и Барнаул. Так, около театра драмы 24 августа с 12 до 20 часов разместиться брендированная локация со сценой и секундомером. Именно с помощью него определят победить.

- Победитель будет только один, именно у кого суммарное время получится больше всего. Приз очень крутой, пока мы сохраним интригу и не скажем, какой именно. Будет включен секундомер и основное правило – это чтобы люди всегда были на сцене и танцевали. Поэтому наша цель, чтобы секундомер ни в коем случае не остановился, - говорит Алиса Артемова, PR-менеджер ТНТ-Барнаул.

Кстати, если кто-то из барнаульцев не сможет приехать на мероприятие, но очень хочет поддержать любимый город, то это возможно! Для этого 24 августа с 12.00 до 20.00 часов по местному времени нужно выложить свое танцевальное видео на личной страничке в инстаграм с обязательным хэштегом #танцынатнтбарнаул. При этом плясать можно хоть откуда, главное соблюсти два этих правила (время и хэштег). Так каждое выложенное видео принесет дополнительные 3 минуты!

Также для исполнения танца города к барнаульцам присоединится наставник – участница шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ Александра Смирнова.

- У меня будет часовой мастер-класс в 17-00, по его итогу мы выучим небольшой танцевальный кусочек и потом мы с ним выйдем в прямой эфир с Москвой. Они и будут оценивать танец, - говорит Александра.

24 августа с 18.00 до 19.00 в Барнауле будет прямое включение с Москвой, с приглашенной звездой. В это время жители краевой столицы и презентуют танец города. А вот дистанционно посмотреть весь танцевальный фестиваль на площади Сахарова можно будет в федеральной группе ТНТ во «Вконтакте».

К слову, в этот день барнаульцев также ждут конкурсы, призы, мастер-классы и выступления от лучших танцевальных коллективов города. А уже в 21.00 можно будет посмотреть первый выпуск нового сезона шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ.