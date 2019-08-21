Доктор, это вам! Где грань между благодарностью и коррупцией?

Нередко благодарные пациенты преподносят докторам презенты - коробочку конфет, бутылочку коньяка. Согласитесь - с кем не бывало? Ведь от души же! Однако есть мнение, что такие подарки являются не иначе как проявлением «бытовой» коррупции в здравоохранении. А значит, и врачи, и благодарные пациенты могут понести за это ответственность…

От всего сердца

- В федеральном законе говорится, что коррупция - это злоупотребление служебным положением, полномочиями, дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп и так далее. Отсюда возникает вопрос: «Как обычный врач может злоупотреблять своим служебным положением, своими полномочиями?» - рассуждает Татьяна Беднаржевская, член Совета Медицинской палаты Алтайского края. - Коррупцией в ее истинном понимании должны заниматься правоохранительные органы - например, в случаях, когда имеет место быть фальсификация медицинского заключения, к примеру, по призыву в армию. Такие факты имеют место, недобросовестные люди встречаются в любой профессии. Но это все уже относится к Уголовному кодексу. Бытовая же коррупция, как ее называют журналисты, - это шоколадка как способ получения медицинской помощи.

Однако правоохранительные органы все же к «бытовой» коррупции относят не только шоколадки и коробки конфет, но и получение за вознаграждение разных справок (о негодности к военной службе, о годности к управлению автомобилем, о допуске к выполнению тех либо иных работ), выписку рецептов на лекарства, больничного и т. д.

Так, в 2018 году осудили бывшего врача-невролога, которая вступила в сговор с членом военно-врачебной комиссии Военного комиссариата Алтайского края. Она составляла медицинские заключения о наличии у призывников заболеваний, по которым они освобождались от службы. В итоге суд признал врача виновной и на четыре года отправил ее в колонию общего режима (приговор вступил в законную силу), а ее подельника оштрафовали на четыре миллиона рублей. В настоящее время она обжалует вердикт.

Вопрос этики

И все же - может ли пациент отблагодарить своего врача? С юридической точки зрения, если это как-то повлияет на его дальнейшую жизнь - однозначно нет. Да и сам медик не имеет права брать ни условную бутылку алкоголя, ни коробку конфет.

- Однако с точки зрения уголовного законодательства врач может получить от больного такие подарки, если данные действия предполагают лишь благодарность, а не ставятся во взаимосвязь с целью побуждения к совершению каких-либо действий со стороны медицинского работника. В данном случае речь идет о докторе, который лечит или пролечил своего пациента, но не выдает официальных документов, влияющих на его права и обязанности, - поясняют в следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю.

Таким образом, если благодарность пациента идет от чистого сердца - это вопрос этики самого пациента.

- Объем оказания медицинской помощи зависит от диагноза, регламентирован стандартами и клиническими рекомендациями, контролируется целым рядом проверяющих. Скажем проще: гипертония у человека с шоколадкой и у человека без шоколадки лечится одинаково, - добавляет Татьяна Беднаржевская.

К тому же в последнее время медицина становится все более оцифрованной. Запись ведется через портал «Госуслуги» и через информаты, установленные в поликлиниках. Вы сами можете выбрать талон на нужное время. Соответственно, попасть на прием не в свое время вы не сможете. Это в дальнейшем поможет полностью искоренить возможность как-то подкупить сотрудника медицинской организации.

Выбор есть

А вот что должно насторожить уже пациента, так это, к примеру, такие случаи, когда рецепты врач выписывает на бланке, где присутствует открытая реклама какого-то препарата. Такое запрещено на законодательном уровне и вы вправе обращаться к главному врачу. Также может насторожить и тот факт, когда на дополнительное обследование медик отправляет в конкретный платный центр. Конечно, есть вероятность, что он просто доверяет коллегам, которые там принимают, но, с другой стороны, пациенту никто не запрещает обратиться в другую клинику.