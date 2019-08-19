2019-08-19T12:16:59+03:00
Общество

Отлично порыбачил: Житель Алтайского края нашел крупный бивень мамонта

Останки доисторического животного 3 года пролежали в гараже
Юлия ЕВГРАФОВА
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Родственницы Павла Бачурки с найденным бивнем мамонтаРодственницы Павла Бачурки с найденным бивнем мамонтаФото: из личного архива героя(ев) публикации
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Рыбак из Алтайского края несколько лет назад принес домой необычный «улов» – бивень мамонта. Его находкой заинтересовались только сейчас. Теперь останки доисторического животного хотят передать на изучение.

Житель Локтевского района Павел Бачурка как-то раз отправился с другом порыбачить на реку Золотушку. На берегу они обнаружили необычную находку – предположительно бивень мамонта.

- Я привез его домой, просушил. Потом попросил друга узнать у знакомых из музея, хотят ли они его забрать. Те сказали как-то невнятно, что пускай приносит. Я подумал, раз они особым желанием не горят, то оставлю себе. Так вот бивень и пролежал у в гараже около трех лет, - рассказал Павел Бачурка.

А буквально на днях о ценном «улове» узнала местная учительница Ольга Дреер. Вместе со своими учениками она занимается исследовательской деятельностью, поэтому бивень её очень заинтересовал.

Бивень мамонта, который нашли на берегу реки Золотушки Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Бивень мамонта, который нашли на берегу реки ЗолотушкиФото: из личного архива героя(ев) публикации

- Я пока с Павлом только по телефону переговорила, буквально сегодня собираемся с нашей учительницей биологии поехать посмотреть и замерить бивень. Фото находки, которые мне Павел отправил ранее, я уже отсылала в Алтайский госуниверситет на биологический факультет. Сотрудники музея университета ответили, что, скорее всего, это действительно бивень мамонта. Поэтому мы хотим его в дальнейшем отдать на изучение, если кто-то из ученых заинтересуется. В музее АГУ мне сказали, что с удовольствием примут его себе, - добавила Ольга Дреер, учитель школы №2 Локтевского района.

Кстати, по словам Павла, реликвию он измерял от края до края. Получилось около метра. Это внушительный размер бивня, поэтому специалисты утверждают, что для науки и истории он представляет большой интерес.

Останки доисторического животного Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Останки доисторического животногоФото: из личного архива героя(ев) публикации

- Для Локтевского района это вещь обычная, там часто находят кости животных. В экспедициях мы на косах Аллея находили очень много таких костей, чаще бизона. А вот бивни мамонта плохо сохраняются, они расщепленные. Бивень такого размера - очень удачная находка, и его нужно изучить и поместить в музей, - пояснила Наталья Кунгурова, директор Сибирской археологической службы.

К слову, как сообщила местная жительница Валентина, о подобной реликвии в Локтевском районе она слышит впервые. Возможно, истории об итогах экспедиций передаются не так быстро, как находки местных рыбаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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