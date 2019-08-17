Министр образования Алтайского края: «Мы выступаем против закрытия школ»

На днях в СМИ появилась информация о том, что в Алтайском крае за последний год закрылось 17 школ. Министр образования и науки региона Максим Костенко опроверг эти данные, заявив, что ни одно учебное заведение не было ликвидировано.

Филиалы и сокращение второй смены

В 2018-2019 учебном году в связи со снижением количества учащихся (менее 10 детей на образовательное учреждение) некоторые школы перевели в статус филиалов на базе конкурентоспособных школ.

В итоге по официальным данным в новом учебном году в регионе будут работать 1097 школ, из них 414 филиалов (в прошлом их было 403). Скорее всего, уменьшение количества юридических лиц и ввело в заблуждение некоторых журналистов, которые выдали неточные данные.

- Цифра в 1114 объектов давалась еще предыдущим руководством, на данный момент сложно понять, о чем шла речь, скорее всего о зданиях и сооружениях. Мы в ближайшее время поднимем эту информацию в архивах и разберемся. Но хочу заверить, что ни одна школа за последний год не была ликвидирована. Но есть те, которые переведены из статуса юридических лиц в филиалы из-за малого количество учащихся, - пояснил Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.

Причем сам статус филиала ничем не вредит для образовательного учреждения, скорее наоборот. Благодаря этому финансирование перераспределяется на нужды педагогических работников из-за снижения административных расходов. Так как статус школы меняется на филиал, ей больше не нужен директор и главный бухгалтер. К тому же, ученикам помогают готовиться к ГИА, организуют подвоз к «головной» школе старшеклассников для подготовки или, наоборот, преподавателей и учителей для помощи в подготовке. Кстати, в этом году было распределено около трех тысяч компьютеров, которые в первую очередь направлялись именно в школы-филиалы.

- Здесь еще нужно разобраться, какие данные учитывали при заявлениях о сокращении количества школ. Например, данные Роспотребнадзора могли быть именно о зданиях и сооружениях, для них не принципиально, юридические ли это лица. Сейчас у нас зарегистрировано в качестве юридических лиц около 1200 зданий образовательных учреждений, но в это число помимо школ входят и колледжи, и центры социальной помощи детям-сиротам (бывшие детские дома), и коррекционные школы, - уточнил Максим Костенко.

А вот что действительно сократилось, так это доля школ со второй сменой обучения, благодаря вводу тысячи новых мест. До конца 2019-2020 учебного года будет введено еще около 1500 новых мест в школах края.

- Мы выступаем против ликвидации школ. Даже если в них осталось мало учеников. Это принципиальная позиция губернатора Виктор Томенко. Только в этом году к нам поступало 24 запроса на ликвидацию школ по разным причинам от муниципалитетов, мы все эти запросы отклонили. Разбираемся в причинах и проработаем тактику по дальнейшему развитию и выводу из кризиса системы образования, - отметил Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.

Кстати, решение о тех школах, которые в этом году перешли в статус филиалов, принималось еще в 2017-2018 учебном году. Так как с юридической точки зрения это трудоемкий процесс: принятие решения, согласование с родительской общественностью, на каждый из этапов уделяется фиксированное в законодательстве количество дней.

Новые школы: что и где строится

В 2019 году была введена новая школа в квартале 2008 Барнаула на 550 мест. Также завершено строительство и в настоящее время ведётся приёмка школы на 90 мест совмещенной с детским садом на 40 мест в с. Покровка Локтевского района. В октябре будет введён пристрой на 300 мест к школе в Калманском районе, в ноябре - на 100 мест к школе в Ключевском районе, в декабре будет сдана школа в квартале 2006а г. Барнаула на 550 мест. Также уже заключён контракт на строительство пристроя к школе №98 Барнаула, идет строительство школы на 140 мест в с. Усть-Волчиха Волчихинского района (ее ввод планируется в 2020 году) и начнется строительство школы в с. Заводском Троицкого района на 140 мест. Также в 2020 году будет введена школа на 550 мест в квартале 2023 г Барнаула.

- У нас есть случаи, когда к школе пристроены помещения, рассчитанные до 300 мест, это фактически целая сельская школа. Но так как она пристроена и по архитектурному принципу примыкает к школе, то не считается отдельным образовательным учреждением. К 2025 году такие объекты вместе с новыми построенными школами смогут принять почти 25 тысяч учащихся дополнительно, - рассказал Максим Костенко.

В целом до 2025 года в Алтайском крае планируется построить 34 школы и 42 пристроя к действующим школам, отремонтировать более 300 школ, оснастить новым оборудованием (учебным, производственным, кухонным, автотранспортом) 100% школ края.

Проблемные школы

В одном из образовательных учреждений в пос. Лесной Первомайского района этой весной из-за ветхого состояния в выходной день произошло частичное обрушение потолка. Нужно было срочно принимать решение, так как учебный год заканчивался, а школьникам где-то нужно было доучиться.

- Учащихся перевели в школу в соседнее село, выделили автотранспорт, организовали ежедневный подвоз школьников. Но аварийная школа не была ликвидирована. Мы поставили ее на особый контроль для ремонта. Сейчас идет поиск средств. К 1 сентября мы ее не успеем открыть, однако дети смогут учиться в соседнем селе, для этого организуют транспорт, - поделился Максим Костенко.

Так Министерство образования и науки борется за каждую школу и по возможности наращивает финансирование для малокомплектных сельских школ и филиалов.