Барнаульская семья навестила Пьера Ришара в день рождения

Трудно поверить - высокому блондину в черном ботинке, знаменитому актеру Пьеру Ришару вчера исполнилось 85 лет. Если вы тот, кто не смотрел «Игрушку», «Невезучих» и другие великолепные комедии с его участием, то скорей это сделайте. Невероятное удовольствие!

- Мы решили в этот день заехать к нему на винодельню и лично поздравить с днем рождения, - рассказала «Комсомолке» Ольга Козодой, которая сейчас с мужем и детьми путешествует по Испании. - Поехали наобум, попали в жуткую пробку, я очень хотела увидеть любимого актера, переживала что не успеем, муж Юрий при этом скептически говорил: ага, как же, мол, сидит и ждет нас в свой день рождения.

И он, правда, сидел и ждал! Актер в свой юбилей подписывал всем желающим бутылочки со своей винодельни, - радуется путешественница из Барнаула.

По словам Ольги, услышав, что его приехали поздравить аж из Сибири, Пьер Ришар искренне изумился. И потом с улыбкой оставил автографы на фирменных бутылках с вином и сфотографировался с сибиряками на память.

- В интернете пишут, что основная его популярность пришлась на 70-90 годы прошлого века, но эти авторы видимо не видели, сколько вчера было народу в его шато, - эмоционально сообщает Ольга Козодой в инстаграме.

Актер подписал бутылки из своей винодельни

«Вот это да», « Молодцы!», «Супер», «Круто», «Это же моя мечта!» - это лишь часть из восторженных отзывов под постом Козодой.

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Высокому блондину в чёрном ботинке исполнилось 85 лет! Только представьте, 85 этому замечательному актёру. Мы с удовольствием заехали и поздравили Пьера Ришара, а он подписал нам пару бутылочек вина со своей винодельни. На лице читалось искренние изумление, что мы из Сибири интернет говорит, что основная популярность пришлась на 70-90 годы, но авторы видимо не видели, сколько вчера было народу в его Шато и мы уезжали, а народ все шёл и шёл. А какие вы любите фильмы с Пьером Ришаром? Хочу показать детям, кем был этот старик #pierrerichard #habibiarnab

Публикация от Habibiarnab (@habibiarnab) 17 Авг 2019 в 12:29 PDT