Еще 17 детских поликлиник Алтайского края станут «бережливыми»

В Алтайском крае продолжается реализация национального проекта «Здравоохранение». Согласно составленному плану еще 17 детских поликлиник приобретут статус «бережливых».

В чем же заключается суть новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи? Согласно задумке, этот переход должен повысить эффективность работы посредством сбережения ресурсов и времени – как персонала, так и маленьких пациентов. Регистратура начинает работать с учетом современных стандартов коммуникации, информатизации и формирования доступной среды для маломобильных групп населения. Внедряется электронная очередь, а медики освобождаются от лишней работы, в том числе бумажной. Помимо этого меняется логистика вакцинации, профосмотров, получения льготного лекарственного обеспечения. На всю эту модернизацию из краевого бюджета выделили 173 млн 665 тысяч рублей.

- Средства потратят на капитальный ремонт в 17 медицинских организациях, - говорят в министерстве здравоохранения Алтайского края.

Уже определены три пилотных поликлиники, где сформированы стандартизованные подходы характеризующие их как «бережливые». К такой теперь относится Детская городская поликлиника №3.

- Первое, с чем сталкивается пациент - это регистратура. Поэтому при создании модели новой медицинской организации ей отведено особое место. Помимо внешнего вида это еще и удобство – у нас теперь нет очередей в регистратуре. Записаться на прием к педиатру можно по телефону, через Интернет, инфомат, а к узким специалистам талоны выдает участковый врач во время приема, - рассказывает Елена Цапко, заместитель главного врача КГБУЗ «Детская городская поликлиника №3, г. Барнаул».

Большое внимание уделяется разделению потоков пациентов. Оно было и раньше, но теперь есть одно нововведение – детей первого месяца жизни осматривают в определенное время. На последнем послеродовом патронаже участковый врач-педиатр выдает маме маршрутный лист. Далее, когда ребенку исполнится месяц, с этой бумагой она должна посетить поликлинику, где малышу проведут осмотр. В этом листе указано, когда и в какое время надо пройти конкретного врача. Удобство уже оценили и медицинские работники и, конечно же, пациенты.

- Раньше было все совсем по-другому - старая мебель, старые полы. После ремонта, конечно, стало намного лучше. А главное - теперь практически нет очереди ни в регистратуру, ни на прием к врачу, - говорит жительница Барнаула Софья Чернышева.

Кстати, уже определен проект календарного плана до 2021 года по переходу поликлиник на новую модель «бережливая». Параллельно с этим на постоянной основе проводится обучение сотрудников основам идеологии инструмента бережливого производства.