Лик святого или обман зрения: загадочная история барнаульского панно

Экскурсовод Андрей Кокорин поделился с «Комсомолкой» любопытной легендой. Барнаулец утверждает, что на известном панно, которое находится на здании театра драмы, спрятан лик святого.

Житель краевой столицы водит экскурсии уже год и рассказывает о старинной части города, Нагорном парке и уникальных легендах. Одной из таких стала загадочная история создания панно на театре драмы.

- Рассказала мне эту легенду, которая передается из поколения в поколение, барнаульский историк. Художнику это панно заказала церковь либо он сам решил сделать такое изображение против советской власти. Это было в 70-е. Он изобразил там лик святого. Это же видно невооруженным глазом, - утверждает Андрей.

В самом же театре эту историю не слышали и очень удивились такому рассказу. Как выяснилось, это панно дело рук известного советского художника Якова Скрипкова. Оно было нанесено на здание театра Драмы в 1972 году.

Фигура, которая якобы похожа на лик святогоФото: Юлия ЕВГРАФОВА

Яков Никифорович родился в селе Полуямки Михайловского района. В 1937 году он уехал учиться в Москву, где и прожил до конца своих дней. Он прошел войну, писал стихи и картины, оформлял здания (был монументалистом), создавал мозаичные произведения. За свои заслуги получил множество наград.

Также уроженец Алтайского края поспособствовал открытию и процветанию Михайловской картинной галерее. Именно там, около 20 лет и проработала Тамара Кунцевич, которая рассказала «Комсомолке» о талантливом художнике и попыталась развеять сомнительную легенду о барнаульском панно.

- Я не думаю, что это правда. Я просто знала лично Якова Никифоровича и его убеждения. Не думаю, что ему церковь заплатила. Он был ярым коммунистом. Он никогда не взял бы деньги с церкви, да и заказ был, очевидно, краевой. Коммунисты все являлись атеистами, а что там на самом деле было у Якова Никифоровича на душе я не знаю, но он никогда не говорил плохо о боге. Я абсолютно уверена, что с религией это изображение никак не связано, - заверила Тамара Кунцевич.

Стоит отметить, что Яков Скрипков прожил долгую и интересную жизнь. Он много путешествовал и создал большое количество ценных для истории произведений. Умер художник в 2016 году в возрасте 97 лет. В этом году на его малой родине в Михайловском районе была организована юбилейная выставка в честь 100-летия Якова Никифоровича. Земляки любовались его произведениями и слушали стихи талантливого сибиряка.

- Жена Скрипкова тоже была художницей, она к нам приезжала как-то. Они долгие годы прожили душа в душу. Женщина умерла за несколько лет до него. У них двое детей - дочь и сын. Парень, правда, трагически погиб. Последние годы за Яковом Никифоровичем ухаживала внучка, - вспоминает хорошая знакомая художника.

К слову, подтвердить или опровергнуть легенду, рассказанную барнаульским экскурсоводом невозможно. Каждый увидит в этом панно что-то своё. Возможно, именно эту мысль и закладывал художник в своем произведении, тайну о котором он навсегда унёс с собой в могилу.