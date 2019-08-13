Одной левой: стоит ли переучивать левшей писать правой рукой

В советские времена учеников-левшей в школе во что бы то ни стало старались переделать под правшей, заставляя писать, так сказать, правильной рукой. Современные исследования говорят о том, что этого делать категорически нельзя.

- Переучивание сказывается на самооценке ребенка, его успеваемости в учебе. Ребенок может закрыться, посчитать себя плохим или неправильным, раз его приходится «переделывать». Сейчас все психологи и психиатры сходятся на том, что нельзя мешать ребенку развиваться так, как ему заложено природой, - рассказала психоаналитический психотерапевт Юлия Латкина.

То, что левшу можно переучить - заблуждение. На самом деле, до конца перестроить мозг невозможно, правое полушарие в любом случае будет работать активнее, чем левое (у правшей наоборот). Переломить природу в этой области практически невозможно.

Мнение левши

- Я училась в школе в советские времена, и меня заставляли писать правой рукой, пристально наблюдали и иногда оставляли после уроков для занятий каллиграфией. Левши писали медленнее правшей, потому что не могли быстро переучиться. Но я слышала, что в других школах левую руку могли привязать к столу, к стулу, даже лупили указкой, так что я легко отделалась, - рассказывает бывшая левша Галина Коверкина.

Некоторые считают, что весь наш мир подстроен под правшей.

- Все доводы о том, что левшам сложно будет открыть дверь или порезать бумагу ножницами - миф. Рано или поздно привыкаешь и что-то берешь левой, а что-то правой рукой. Но тот факт, что меня переучили, даже помог – теперь я могу спокойно писать обеими руками, - говорит Галина Коверкина.

Мифы и реальность

Есть мнение, что левши - творческие люди, им свойственно добиваться успехов в музыкальной или художественной среде. Однако это не совсем так. На самом деле, у них есть лишь предрасположенность к этому, но если не развивать способности, вряд ли что-то получится.

- Левши не столько творческие, сколько эмоциональные, чувственные люди. А творческие способности есть как у правшей, так и у левшей. И их реализация зависит только от развития этих самых способностей. Чтобы найти себя, нужно читать, заниматься в художественной и музыкальной школе, - пояснила психоаналитический психотерапевт Юлия Латкина.

Также есть мнение, что мужчин-левшей больше, чем женщин. Но это тоже не так. Все зависит от генетики и от заложенных природой особенностей.

Леворукость по наследству

Некоторые считают, что леворукость может передаваться по наследству. Это действительно так. Причем не обязательно от родителей к детям. Как правило, это происходит через два-три поколения.

- Существует статистика, которая говорит о том, что если два родителя леворукие, то ребенок с вероятностью 45% будет левшой, а если родители праворукие, то такая вероятность всего 2%, - пояснила педагог-психолог Валеологического центра Барнаула Екатерина Кабанченко.