На бис! На Алтае в шестой раз прошел фестиваль «Because of The Beatles»

С 16 по 18 августа в США должен был состояться юбилей легендарного музыкального фестиваля «Вудсток-50», однако в начале месяца организаторы сообщили, что его не будет.

Только искусство и горы

Впрочем, это никак не повлияло на планы алтайских организаторов отметить юбилей фестиваля праздником «Because of The Beatles». Уже в шестой раз музыканты по сему поводу собрались на «Бирюзовой Катуни».

Фестиваль «Because of The Beatles»Фото: Анна СЕМИНА

- 50 лет великому фестивалю «Вудсток». Фестивалю, который перевернул мировоззрение всей планеты. Я не побоюсь этого слова, он развалил Советский союз, появились джинсы, "Кока-кола" и многое другое. Как же здорово, что спустя столько лет мы празднуем это событие, - говорит один из организаторов фестиваля Михаил Смолянников. – В Нью-Йорке тоже хотели проводить фестиваль, свое участие подтвердил даже Карлос Сантана, который выступал на самом первом «Вудстоке». Также подтвердил участие Ринго Стар. И вдруг мы читаем в новостях, что ни один, ни другой не приедут. Фестиваль не состоялся из-за финансовых проблем. Слава Богу, что у нас, на Алтае, финансовые проблемы никогда не стояли на первом плане. Только творчество! Только искусство! Только горы, чистый воздух и прекрасная атмосфера 60-х, 70-х годов.

Пожалуй, только здесь, в одном месте можно было увидеть столько колоритных персонажей с пышными шевелюрами, в клешах и туфлях на огромной платформе. Как будто на один день очутился где-то в Европе на рубеже 60-70-х годов. Особенно публике запомнилась барнаульская группа Zepp Love.

Улица Джона Леннона

В числе приглашенных звезд была легендарная группа «Ариэль» и ее бессменный солист Валерий Ярушин.

- В свое время мы объездили не только весь Советский союз и еще 13 стран. Так что сюда (в Барнаул. – прим.ред.) заезжали категорически всегда. Я еще вот чем могу похвастаться: тогда было очень тяжело писать с концерта, но вот самая лучшая запись получилась как раз в Барнауле в 1983 году. Она «ходила» по всем студиям звукозаписи, как барнаульский концерт «Ариэль», - рассказывает музыкант.

Кстати, по словам Валерия Ивановича, именно он был в числе тех, кто предложил назвать именем Джона Леннона улицу в Челябинске. Кажется удивительным, но идею в администрации города поддержали и вскоре даже изготовили несколько символических табличек. Одна из них уехала в офис Пола Маккартни, вторую занесли мэру Ливерпуля, а третья находится в музее The Beatles также в Ливерпуле.

Однако с тех прошло уже почти 20 лет, а ни одну улицу в честь легендарного музыканта так и не назвали, хотя и от идеи еще не отказались. Периодически тема поднимается.

Из поколения в поколение

Еще одна группа, которая определенно оставила в сердцах гостей фестиваля исключительно положительные эмоции - The Rolls из Киргизии. Ребята специально прилетели из Бишкека, чтобы выступить на концерте «Because of The Beatles». Это был единственный коллектив, который, по словам ведущих, впервые за шесть лет существования фестиваля вызвали на бис. Настолько они зацепили публику.

- Мы существуем как группа с 2010 года и просто обожаем творчество Beatles, да и вообще эпоху 60-70-х годов. Очень рады, что участвуем в этом фестивале, который выражает всю нашу любовь. Не могу сказать, что сейчас в нашей стране эта музыка актуальна, но благодаря нашей деятельности мы познакомили определенные массы людей в Бишкеке не только с творчеством Beatles, но с тем, чему учит эта группа – любви и миру, - говорит солист группы Султан Алыкулов.

По словам музыканта с усами, как у Сальвадора Дали, любовь к британской группе ему привили родители. Так что он буквально впитал ее с молоком матери и безумно этому благодарен.

- Мой отец большой битломан. Такая же история у других ребят из нашей группы. Мы несем эту любовь из поколения в поколение. Так что Beatles – это на века. Без времен и границ, - говорит солист The Rolls.

